La historia del kilt, la prenda que se pone de moda entre los hombres

En las últimas semanas de la moda hemos visto brillar una prenda que no suele ser tan típica en cuanto a guardarropas masculino hablamos, se trata de la falda, lo que podría demostrar que finalmente los tiempos están cambiando y que los hombres ahora tienen más opciones a la hora de vestir. Ya son varias las celebridades que se animaron a llevar esta tendencia, como Robert Pattinson, Óscar Isaac o Lucien Laviscount. Sin embargo, es interesante ubicar el origen de esta moda, y podría ser el clásico kilt.

Para los que no están muy enterados, este término hace referencia a la tradicional falda a cuadros escocesa. Esta prenda es uno de los íconos más grandes de Escocia, el país más septentrional del Reino Unido, donde resaltan los paisajes estoicos que parecen salidos de un cuento de hadas.

Los escoceses también son reconocidos por tener una personalidad calidad y desenfadada, en comparación a lo que suele decirse de los ingleses. Otra característica es que tienen muy presente su cultura en la actualidad, siendo uno de los símbolos o elementos más tradicionales el kilt, algo que resulta mucha curiosidad, pues es una falda que usan los hombres.

Comúnmente la gente suele hablar de esta pieza como la falda escocesa, solo que también es importante saber que tiene su propio nombre. La palabra kilt viene del danés o antiguo nórdico que significa tejido doblado en capas.

Su antepasado es la llamada feileadh mor, una túnica que comprende cinco metros y que protegía a los hombres del clima o de las diferentes labores por desempeñar, sobre un hombro se recogía con la ayuda de un broche y en la parte inferior iba una especia de falda plisada, que con el paso del tiempo quedó adaptada hasta que resultó en lo que hoy conocemos.

El kilt se elabora con un material conocido como tartán, que es el que da el motivo a cuadros, los colores pueden variar dependiendo de los clanes, muy populares en la región de las Highlands (Tierras Altas de Escocia).

La prenda generalmente necesita de a 8 metros, con 25 a 29 pliegues a los lados y en la parte trasera. Un estudio demostró que la invención del kilt es atribuida a un inglés y lejos del significado de una prenda tradicional o ceremonial.

Por ejemplo, en el siglo XVIII se prohibió su uso, pero luego se retomó de manera prominente durante la Primera Guerra Mundial ya que los regimientos de las Highlands se unieron al ejército británico, los combatientes usaban un kilt en colores de tipo camuflaje.

¿Es cierto que los hombres no llevan nada debajo del kilt?

Una idea que se tiene al respecto es que los hombres que usan la falda escocesa no llevan nada por debajo, es decir, anda de ropa interior, lo cual no está muy alejado de la realidad, pues en épocas pasadas se obligaba a llevarla así para demostrar que estaban limpios o saludables. Esto no es necesario en la actualidad, aunque hay quienes sí se toman la tradición muy en serio.

El uso del kilt ha tomado una gran importancia en los últimos 200 años, en la era actual suele usarse en ceremonias importantes, como matrimonios o torneos en las Tierras Altas de Escocia.

Su impacto en la moda

Como mencionamos previamente, la industria de la moda ha aprovechado esta historia y la ha referenciado en múltiples ocasiones, haciendo que su uso sea más global, por ejemplo, el diseñador Jean Paul Gaultier ha utilizado este recurso en múltiples colecciones a lo largo de su carrera.