Met Gala 2023: Cubel, el diseñador colombiano que estará presente en la antesala

El canal E! Entertainment enaltecerá la visión de los aclamados diseñadores Benito Santos (México), Humberto Cubides alias “Cubel” (Colombia), Lupe Gajardo (Chile) y Santiago Artemis (Argentina) quienes develarán sus diseños creados especialmente para interpretar el concepto de este año: Karl Lagerfeld, A Line of Beauty que hará honor al trabajo de Karl Lagerfeld (1933-2019), director creativo de Chanel en la antesala a la alfombra roja del Met Gala.

Revista Cromos habló con el diseñador Humberto Cubides más conocido como ‘Cubel’ sobre este proceso y su primera vez en el evento más importante de la moda.

¿Qué significa para ti el tema de la Met Gala?

Bueno, la Met Gala es como un momento especial donde se puede conectar el arte con moda y todas sus expresiones y poder hacer una puesta en escena y hacer como una propuesta.

¿Para ti cómo fue este primer paso? Este diseño como tal para esta edición de la Met Gala, que tiene como referencia al tema de Karl Lagerfeld.

Pues fue interesante el proceso de poder lograr conectar esos dos mundos opuestos que es toda la esencia de Cubel, que es una propuesta vanguardista que maneja siluetas masculinas, conectarla con este universo de Karl Lagerfeld que era mucho más femenino de esa mujer parisina y logré hacer como una propuesta en los tejidos hechos en dos agujas por mujeres artesanas de Cundinamarca, donde reinterpreté los tuits de Chanel y los replique en una chaqueta donde está mezclada con cuero, entonces fue como todo un reto de lograr, pues fusionar estos dos universos y hacer esta propuesta en esta mujer con una silueta noventera femenina pero con la esencia de Cubel.

¿Cuándo te llegó esa propuesta, ¿qué te imaginaste?, ¿cómo fue ese proceso para ti?

Pues afortunado de ser seleccionado, pues dentro del grupo de diseñadores de Colombia y poder hacer toda esta propuesta para este fashion film, donde logramos conectar con un equipo de fotógrafos, de estilistas, modelos y poder recrear todo este universo y toda esta esencia para lo del Met.

Hablas también de estas diseñadoras colombianas de tejedoras, ¿cómo fue también el proceso para ti?, estar con ellas, ¿Habías trabajado con ellas o cómo fue todo este tema?

Desde los inicios Cubel siempre he venido desarrollando la propuesta con artesanos porque yo desde pequeño he trabajado todo el tema artesanal y lo que he hecho es incorporar todas esas técnicas que sabía y las empecé a aplicar en mi universo, en el universo Cubel, y entonces, pues esa parte del desarrollo era una comunidad con la que ya había venido trabajando.

El proceso fue fácil porque el tema de conectar con estas comunidades ha sido interesante, ahorita estoy tratando con una comunidad indígena, entonces también ha sido diferente, pero también he logrado entender hasta donde uno puede llegar y digamos hasta donde exigir, porque muchas veces el papel aguanta mucho, pero yo soy consciente de que puedo desarrollar por lo mismo, porque también sé cómo toda la parte de los procesos, muchas veces, muchos casos yo hago todo el tema de las muestras acá en el taller y les envío a ellos para para el desarrollo.

¿Qué significa este legado de Karl Lagerfeld en todo el mundo? ¿Para ti, como Cubel, que dentro de tus diseñadores lo tengas a él como uno de tus íconos en el diseño?

Me parece increíble el trabajo y el legado que él dejó de lograr trabajar para tres, cuatro marcas a la vez y poder desarrollar colecciones todo el año, o sea, para diferentes temporadas, eso me parece increíble de su trabajo y de lo que logró hacer también con Chanel, o sea, como toda esa evolución que tuvo con la marca en sus manos.

Cuéntanos un poquito de Cubel, ¿Cómo inició en ese tema del diseño y qué viene para ti durante estos próximos ya meses de este año 2023? Y si nos puedes contar de pronto proyectos para el próximo año.

Bueno, Cubel nace en el 2016 bajo el concepto de crear piezas de moda con una influencia artesanal que va mucho más allá del trabajo tradicional y lo que he hecho es eso retomar toda esa parte ancestral de comunidades hispánicas para poder llevarlas y mostrarlas de una manera mucho más moderna, futurista, con siluetas urbanas, lo que he hecho es proyectar la marca a nivel internacional por el tema de la calidad del diseño de los detalles; pues ya he logrado estar en diferentes plataformas tanto nacionales e internacionales.

Dentro de los proyectos a corto plazo, pues tengo el desfile inaugural para el Bogotá Fashion Week y en septiembre viajo a Nueva York a realizar el cierre para el marco del New York Fashion Week, y pues la idea es proyectar cada vez más a la marca a nivel internacional y llegar a estos mercados, pues ya he logrado llegar al mercado de Estados Unidos y la idea es saltar a Europa, pues igual tengo clientes en Europa, pero no estoy vendiendo en tiendas, entonces está es como la meta, poder llegar al mercado europeo.

¿Es la primera vez que vas a una Met Gala o ya habías tenido la oportunidad también de estar de pronto en anteriores ediciones?

¡O sea, lo que hicimos con E! Entertainment, fue que ellos seleccionaron a cuatro diseñadores de diferentes regiones de Latinoamérica, hay uno de Chile, uno en México, Argentina y de Colombia y lo que se hace es un Fashion Film, la antesala del Met Gala que será transmitido por ello porque son los únicos que transmiten la Met Gala para Latinoamérica.

Met Gala 2023: Cubel, el diseñador colombiano que estará presente en la antesala Fotografía por: I Entertainment

¿Qué te imaginas si de pronto en llegaras al mercado europeo? ¿llegar a la semana de la moda en Milán, en tantas partes que hay también en París, te imaginas también ese?

Sí, o sea, poder estar en show rooms inicialmente y poder tener presencia, pues porque eso ayuda también al posicionamiento de tener cada vez más visibilidad, entonces, pues esa es la meta, ¿no? Como poder tener presencia en eventos y también en tiendas, y pues también pensar en algo multimarca.