Modelo de Vogue Japón posó con una camiseta del Junior de Barranquilla: ¿por qué?

La camiseta del Junior de Barranquilla se ha hecho famosa este 8 de agosto, luego de hacer una aparición estelar en la revista Vogue Japón, en el contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que podría parecer un simple detalle, ha capturado la atención no solo de los fanáticos del equipo, sino también de la comunidad internacional de la moda.

¿Cómo llegó la camiseta del Junior a Vogue Japón?

En su edición más reciente, Vogue Japón decidió explorar la influencia de la moda deportiva en los Juegos Olímpicos, destacando cómo las personas están incorporando elementos deportivos en sus atuendos diarios.

Entre las imágenes presentadas, una fotografía en particular generó revuelo: una modelo luciendo una camiseta del Junior de Barranquilla, combinada con una falda gris en un estilo que mezcla lo casual con lo deportivo.

¿Qué es el ‘Broke Core’?

Este look es parte de la tendencia conocida como ‘Broke Core’, que se caracteriza por incorporar prendas deportivas de manera audaz y chic. Se trata de una fusión entre lo deportivo y lo casual, donde las camisetas de fútbol, en particular, se combinan con otras prendas para crear un look que es tanto relajado como sofisticado.

Por esto, la imagen de la modelo luciendo la camiseta del Junior no tardó en volverse viral, especialmente entre los colombianos. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios expresando su asombro y orgullo al ver a su equipo representado en una de las revistas de moda más prestigiosas del mundo. Comentarios como “Jamás me imaginé ver al Junior en Vogue y menos en Vogue Japón” inundaron las redes, mostrando cómo esta aparición ha resonado más allá de los fanáticos del fútbol.

Cabe recordar que la camiseta del Junior no fue la única que hizo acto de presencia en esta sesión fotográfica. Vogue Japón también presentó modelos luciendo camisetas de otros equipos como la selección de Argentina y otra que se asemeja demasiado a la del Atlético Nacional, además de prendas deportivas que se entrelazan con otros elementos icónicos como el logo de Ford. La inclusión de estas prendas en la moda olímpica refuerza la idea de que el deporte y la moda están más conectados que nunca.

*Contenido generado con asistencia de la IA.