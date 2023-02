Roban casa de Paco Rabanne a días de su muerte: ¿Qué fue lo que pasó?

El pasado 3 de febrero se conoció que a los 88 años el diseñador de moda vasco Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne, falleció.

Rabanne fue uno de los diseñadores más prestigiosos en materia de moda, pues sus aportes y visión del futuro de la industria aportaron para conocer una estética diferente a lo planteado por varios de sus colegas.

Paco Rabanne y el robo a su vivienda

Este martes se conoció que el fin de semana entraron ladrones a la casa del exclusivo diseñador quien falleció en Francia el pasado viernes.

Paco Rabanne falleció hace pocos días y nadie de su familia ni seguidores se imaginaron que fuera a ser víctima de robo. EFE/ Monserrat T. Diez Fotografía por: MONSERRAT T. DIEZ

“El robo con allanamiento se produjo en la madrugada del domingo en Ploudalmézeau. Los daños fueron menores y no hubo detenciones”, indicó a la AFP la gendarmería.

La casa de este costurero, “conocido por su introducción del metal en la moda y las rupturas de estilo y materiales, estaba situada cerca de la costa, no muy lejos de otras residencias”, indicó el medio El País.

Marguerite Lamour, la alcaldesa de esta localidad de unos 6.000 habitantes declaró a la AFP: ”Los ladrones pensaban que había un montón de cosas de valor dentro. (...) Ya sea Paco Rabanne u otra persona, es muy chocante ir a robar a alguien que acaba de morir”.

Muerte de Paco Rabanne

Según lo confirmado por el grupo español Puig, dueño de la marca, a través de un comunicado, el diseñador de moda falleció en su domicilio de Portstall, en el noroeste de Francia.

“La Casa de Paco Rabanne desea honrar a nuestro visionario diseñador y fundador quien falleció hoy a la edad de 88 años”, empezó diciendo el mensaje en su cuenta.

Después agregaron que “entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración”.

Finalmente, la marca también agradeció por las ayudas recibidas para mantener la marca: “Estamos agradecidos con Monsieur Rabanne por establecer nuestra herencia de vanguardia y definir un futuro de posibilidades ilimitadas”.

Por el momento, no se conocen las causas de su muerte, pero se espera un comunicado en las próximas horas.

El diseñador hizo una gran carrera de modista y creador de perfumes sobre todo en Francia. Fue reconocido por ser el que introdujo el uso del metal en la moda.

“Paco Rabanne hizo de la transgresión algo magnético. ¿Quién sino él podía convencer a la mujer parisina para que exigiera vestidos hechos de plástico y metal?”, explicó Puig en su comunicado.

Detrás de la noticia de su muerte, quedó un legado no solo como diseñador sino también como un curioso interesado del esoterismo.

En una entrevista en 2005, el modisto dijo que “me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”.

Bautizado por Coco Chanel como el “metalúrgico” de la moda, aseguró años atrás que, si bien la moda había sido un gran lugar para trabajar, el esoterismo era lo que más le gustaba.