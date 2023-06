3 reglas para vestir que ya pasaron de moda

La moda cambia y se reinventa, y lo que ayer estaba en la primera página de las tendencias hoy es solo un periódico de ayer. A medida que la sociedad se transforma y buscamos que haya espacio para todos, algunas reglas se han vuelto obsoletas.

Cada generación tiene sus gustos y tendencias, reglas que de manera implícita o no marcan lo que se debe o no hacer. Mientras en los años 50 las mujeres raramente salían sin un sombrero, en los años 80 se trataba de tener el cabello a la vista, con grandes peinados entre el neón y los hombros exagerados. Hoy estamos ante el resurgimiento de algunas tendencias del 2000 y nuevas formas de vestir de la generación Z. Estas son las antiguas reglas que ya no tienes que seguir:

El negro y el café no combinan: Falso

Por mucho tiempo eran dos tonos que jamás se debían combinar, pero en las últimas tendencias sabemos que su combinación y contraste puede aportarnos outfits elegantes y sofisticados.

El oro y la plata no se mezclan: Falso

Hoy en día, entre más cadenas, aretes, earcuffs, anillos y accesorios combines y sepas combinar, mejor. La mezcla de metales en la joyería es una nueva tendencia que según expertos te aporta dinamismo a cualquier atuendo. Puedes combinar oro, plata, oro rosa, con acabados mate o brillante, no pasa nada, todos conviven muy bien. Si lo haces, estás a la moda.

No se usa más de un estampado: Falso

Hoy en día, la audacia y la originalidad son premiadas, lo cual permite integrar atrevidas que expresan personalidad y estilo. Desde flores y rayas hasta cuadros y lunares, el juego de estampados se ha convertido en un recurso favorito para crear looks únicos y vibrantes.

De la moda, lo que te acomoda.

Lo más importante para tener un buen estilo es simplemente expresar tu personalidad a través de tu estilo propio. No pienses en eventos o en términos de si vas a la oficina o a una fiesta o si es ropa de domingo, compra lo que te guste a ti y así explorarás con más creatividad y menos restricciones. Recuerda, la ropa es una extensión de tu personalidad, experimenta, prueba, y encuentra reglas nuevas para romper.

