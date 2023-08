6 prendas básicas que no deben faltar en tu armario

Mirar el armario y pensar: “¡No tengo nada qué ponerme!” es una exclamación bastante común, sin embargo, más allá de esas piezas espectaculares que hacen una declaración por sí solas cada vez que las usas, hay algunas que sí o sí deben estar presentes en tu guardarropa, las prendas básicas con las que puedes iniciar cualquier look y que sin ellas estarías incompleta.

También te puede interesar: La historia del bolso Birkin, el más deseado en el mundo entero

Aquí encuentras más contenidos como este

Para entender un poco más de lo que estamos hablando, a continuación, te contamos cuáles son esas prendas que jamás te deben faltar y con las que puedes armas un sinfín de opciones a la hora de vestir. ¿Cuántas tienes ya?

1. Camisa blanca

“Si me preguntan qué es lo que más me gustaría haber inventado en la moda, diría que la camisa blanca”, aseguraba el ícono de la moda Karl Lagerfeld. Sobra decir que esta pieza combina con todo lo que te puedas imaginar, sin embargo, una camisa de estas en silueta oversized es algo que se lleva bastante en la actualidad, perfecta para llevar con jeans o una minifalda. Claro que mantener el blanco es algo cansón, pero vale la pena.

2. El vestidito negro

The Little black dress, ese al que Coco Chanel se refirió en tantas ocasiones, es esa prenda que es transversal a diversas ocasiones, en el día para ir a la oficina, o en la noche para un cóctel, ¿dudas de su versatilidad? Si te pregunta cuál es el corte o el largo, la verdad es que eso es lo de menos, lo importante es que tú te sientas cómoda.

3. Pantalón de pinzas

Aunque su inspiración es masculina, cuando te pongas uno notarás la gran presencia que te darán, eso sí, no deben ser ajustados, preferiblemente en línea recta. En cuanto a su material, puede ser de lana merino o alguna mezcla de acrílico. Sobre el color lo mejor es apostarle a los neutros, azul oscuro, negro, gris, etc. Son perfectos para los ambientes profesionales.

3. Blazer

Un blazer o una chaqueta pequeña es algo que jamás deben faltar en tu clóset, con ella puedes armar un outfit en cuestión de segundos. Pero debes tener presente que debe estar muy bien estructurado. Asimismo, la textura es de gran importancia, el color o patrón depende de ti, puede ser en pata de gallo o en tweed.

Además: Así es la zapatilla de cristal de la Cenicienta que Swarovski creó para Disney100

4. Gabardina beige

Ese estilo chic, atemporal, de película francesa, no podría estar completo sin un buen trenchcoat. Apenas te pruebes uno notarás que la vida no volverá a ser la misma sin él, la idea es buscar uno que sea lo más clásico posible. Si no te gusta tanto el beige, busca uno en color camel, caramelo o incluso uno verde militar puede funcionar.

5. Tenis retro

Seguro te han dicho que cualquier par de zapatillas deportivas en color blanco funcionan, pero la verdad no es así. Si lo que quieres es un efecto cool y con personalidad, debes encontrar unas vintage o retro, si deseas algo al estilo de Phoebe Philo, con unas Stan Smith basta. Pero aquí te decimos que la mejor apuesta son unas Samba, aprobadas por Zoë Kravitz y Bella Hadid, si sabes, sabes.

6. Bolso grande

Este accesorio depende del estilo de vida, pero estamos hablando de uno que tenga la habilidad de acompañarte a lo largo del día, que quepa tu laptop, tu maquillaje y hasta un pequeño aperitivo por si no alcanzas a al almorzar. Lo mejor es que sea de cuero, no solo por términos estéticos, también por su durabilidad.