7 errores comunes que los hombres cometen a la hora de vestir

Gracias a las redes sociales es más fácil estar conectado con lo que pasa en el mundo de la moda, con las colecciones de las marcas que están más en tendencia, o los expertos compartiendo su sabiduría en formatos más accesibles, sin embargo, hay hombres que todavía no la tienen tan clara cuando de vestirse se trata.

Y esto no es sobre que a ellos no les interesa verse bien, es solo que como dicen por ahí: “nadie nace aprendido” y a veces se necesita un empujoncito en este tema del estilo, pero no pasa nada, los errores se pueden estudiar y aquí te compartimos algunos tips desde lo que estás haciendo mal.

No apreciar lo básico

Si te encantan los estampados atrevidos y las camisetas gráficas no pasa nada, pero ten presente que también es necesario invertir en unos buenos básicos, un guardarropa no está completo sin una camiseta blanca, un infaltable que puede completar un sinfín de outfits.

Esta prenda va con un cárdigan de punto, con una chaqueta de cuero, o por debajo de tu camisa favorita, hay tantas maneras para jugar con ella, solo dale rienda suelta a tu imaginación. Recuerda cuidarla para evitar esas molestas manchas.

El problema de llevar camisa

Si ya tienes más de 25 años es hora de apreciar el poder de una buena camisa, llevar solo camisetas te hace quedar como poco serio. Sin embargo, escoger una camisa que se ajuste perfectamente puede ser algo complejo, el cuello no debe ser demasiado ancho, máximo dos dedos de espacio, y las costuras de los hombros deben quedar en la línea de tus hombros.

La anchura también es un tema, que no esté ni muy apretada, ni muy holgada, para que cuide tu silueta. Si estás en clima cálido, tal vez te den ganas de desabrochar algunos botones, la regla es desabrochar dos como máximo.

Vintage, pero no descuidado

El décimo informe anual de reventa de Threp Up dice que el mercado de la ropa de segunda mano crecerá en un 127% hasta 2026 mundialmente, esto demuestra el gran interés de las personas en la ropa vintage, pero recuerda que hay una línea delgada entre lo retro y las prendas que ya pasaron su fecha de caducidad.

Tal vez tu buzo favorito ya está muy motoso, o esa chaqueta que llevas a todas partes ha perdido su color y ya no se ve tan bien, o tu camiseta de preferencia está percudida, hay algunas piezas que envejecidas se ven muy bien, pero con otras puedes correr el riesgo de parecer descuidado, o incluso sucio.

El lío de los jeans

Este tema puede ser algo delicado, nadie debería decirte qué comprar, pero tómate esto como meros consejos, después de todo cada quien tiene la libertad de hacer lo que le plazca y usar lo que más le haga sentir cómodo. Hay muchos hombres que van por las calles con jeans que no les favorece mucho a su cuerpo.

Podemos partir desde la tendencia y algo que está muy claro es que los pitillo o skinny ya no están en tendencia, una buena noticia, porque estos tienden solo a favorecerle a los hombres más delgados, si parece que van a romperse las costuras, déjalo ir.

Por otro lado, tenemos la tendencia de lo baggy, es decir, lo holgado, pero si se ven demasiado anchos, como si fueran a caerse, a menos de que ese sea tu estilo, también es mejor decirles que “no”. Si prefieres quedarte con lo clásico, una silueta recta jamás perderá su encanto.

Ojo con la ropa interior

Cierto que muy pocas personas te verán en paños menores, si acaso tu pareja y eso es todo, esto no quiera decir que te aproveches de más de unos calzones viejos, cómprate unos interiores nuevos cada seis o siete meses, es cierto que es un periodo muy corto, pero es claro que tienden a desgastarse rápidamente. En cuanto a las medias, estas deben ser cambiadas cada tres y seis meses, y sabes que tenemos razón.

¿Qué hay de los accesorios?

Este elemento de vestuario tal vez está en un nivel más elevado pues implica una conciencia más profunda sobre cómo combinar adecuadamente, es fácil caer en la exageración, si quieres llevar pulseras, que sean dos como máximo. Si tienes un evento de etiqueta, más elegante, no lleves un reloj deportivo, eso incluye tu Apple Watch.

Zapatos, una prueba de fuego

Hay muchos que dicen que la manera más acertada de juzgar a un hombre es por sus zapatos, un punto que deja bastante que decir. Sabemos que los tenis están muy en boga, y así seguirá siendo por varios años más, pero eso no quiere decir que siempre debas llevarlos, sobre todo en los contextos más formales, invierte en unos brogues, Oxfords o incluso unos mocasines, eso sí, que tengan un estilo clásico, sobrio, sencillo, que los puedas usar por muchos años.