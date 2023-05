Ana Beliza Mercado comparte sus mejores secretos de estilo

Ana Beliza Mercado, creadora de contenido colombiana, experta en moda, es escogida por la firma antioqueña Tennis para hacer el estilismo de su nueva colección titulada ‘Madre’, la cual está inspirada en la biodiversidad colombiana, en nuestras raíces y todo lo significa la palabra “mamá”.

Asimismo, la monteriana fue escogida por la marca para protagonizar la campaña publicitaria de esta propuesta, la cual contó con un espectacular fondo, uno de los fondos más descrestantes y majestuosos de Colombia, los Cerros de Mavicure.

Por otro lado, esta firma colombiana trae grandes noticias, una de ellas siendo su primera línea de fragancias, compuesta por tres perfumes diferentes, Amazonas, Tayrona y Salento. La otra es que reabrieron su tienda del Centro Comercial La Colina al noroccidente de Bogotá y ahí tienen una novedad, El Taller, un espacio donde las personas pueden personalizar sus prendas y donde pueden colaborar.

Cromos conversó con Ana Beliza Mercado para conocer un poco más de sus recomendaciones de moda, el proceso creativo para este nuevo proyecto y, por supuesto, algo que no se nos podía escapar, su trabajo con Chanel.

Cromos: ¿Qué tips nos darías para estilizar y armar nuestros looks?

Ana Beliza Mercado: A mí me gusta mucho que los looks no se vean muy armados, siempre intento que se sienta que no te esforzaste tanto en ese look, así me haya esforzado cien años intento que sea vea como que no nos esforzamos tanto, eso nos da naturalidad y credibilidad. También creo que un buen dénim va con todo.

Dentro del styling van a encontrar muchas capas, porque siento que a veces nos quedamos en una sola plantilla y yo quería traer toda esa esencia bonita de Tennis y sacarla un poco de lo que es Medellín y llevarla a Bogotá, que las mujeres se sientan más identificadas con ese frío que hace en la mañana, cuando va a la oficina, entonces van a ver sacos cuello tortuga o vestidos, minifaldas con sus chaquetas, pero también con otro saco, entonces es cómo pueden jugar con todas las capas, para que si hace frío o calor Tennis te pueda acompañar.

C: ¿Cómo es el proceso de styling? ¿Es algo más orgánico o cómo lo organizas todo?

ABM: Yo intento que sea lo más orgánico posible porque creo que encontrar tu estilo personal, cuando trabajas en moda, es el reto más duro de todos, cuando tú quieres empezar, yo lo primero que digo normalmente en las master classes que he tenido la oportunidad de dar y las charlas es que el estilo personal solo se encuentra en la constancia, el ensayo y el error, tampoco tomarte las cosas tan en serio.

Creo que cuando tú empiezas a jugar con eso y empiezas a tomar riesgos y empiezas a mamar gallo un poco con la moda es cuando te la disfrutas, eso es lo que yo intento dentro de lo que hago, disfrutarlo, ponerle mucho amor, nuevamente pensar en todas estas capas que tenemos las mujeres y en poder darle un poquito a cada una algo que le guste, que le llame la atención, para que todos mis looks tengan algo distinto, algo descompuesto, algo que no esperar ver y creo que eso es un tip muy lindo para aplicar y es que tus looks se sientan así, effortless, que hacen parte de tu vida y no que tú seas un maniquí que va por ahí, sino que tú estás llevando las cosas que hacen parte de tu esencia.

C: Cuéntanos un poco más de tu experiencia trabajando para Chanel, ahora que tuviste la oportunidad de ver su más reciente colección en el Grand Palais de París.

ABM: Yo me siento muy honrada de poder trabajar con una marca como Chanel, para mí poder llegar a cualquier maison parisina es todo porque ellos fueron los primeros, es como la universidad para los que queremos la moda, el Disney para los que amamos la moda es París y la verdad es que somos unas cuantas colombianas, les mentiría si les digo que soy la única colombiana que ha estado allí porque hay otras chicas con las que también he compartido de Colombia, estando en el Grand Palais, viendo la colección, es simplemente muy bonito sentir que somos parte de algo muy relevante y siento que cada vez más esa tajada que se coge Latinoamérica es muy importante y por eso es que estos ejercicios son tan importantes, que la moda es un sector que tiene mucho que abarcar a medida que nos podemos sumergir en eso más y más abrimos ese camino para que más personas puedan estar allí y puedan decir: ‘yo puedo trabajar con esta marca’, ‘puedo aprender esto y traerlo a mi país’, siento que es muy lindo, ver ellos cómo lo hacen.