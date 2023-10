Ana Beliza Mercado se une a Seven Seven y lanza prendas únicas

Fashion is an attitude, not an occasion, lo que se traduce como, la moda es una actitud, no una ocasión. Con esta declaración en mente nace SEVEN STUDIO, el nuevo ‘laboratorio de moda - fahsion lab’ de SEVEN SEVEN, que explora el diseño más allá de las tendencias y que a partir de este año, entregará colecciones cápsula con una propuesta de moda más arriesgada.

Para esta primera edición, la marca se une a la modelo colombiana Ana Beliza Mercado, con quien se realizaron12 prendas, inspiradas en esas que se deben tener en el clóset, y que, según el estilo de la estilista y diseñadora, no pueden faltar para ninguna amante de la moda.

¿Cómo será la colección?

La colombiana, es reconocida por su trayectoria en la industria de la moda y su iniciativa de conocer más las marcas locales, por lo que esta ha sido la fuente principal de inspiración para su edición especial con la marca de moda ya mencionada.

Su influencia y experiencia en esta competitiva industria, se reflejan en cada pieza única de la colección SEVEN STUDIO x Ana Beliza.

La colaboración con Ana Beliza enriquece aún más esta propuesta, destacando su fuerte conexión y pasión por la moda.

“Trabajar en esta colección de la mano de todo el equipo de SEVEN SEVEN ha sido una experiencia maravillosa, porque realmente nos sentamos a reinterpretar esas siluettas que hacen parte de mi estilo personal, para dotar de fashion attiude los roperos de las mujeres y demostrarles que no te vistes para una ocasión, sino para ti, sin importar qué hay en tu agenda; vestirte es un placer que se alimenta de tu personalidad y que refleja quién eres”, explicó la colombiana.

Fotografía por: Andres Oyuela

Es esencial subrayar que, si bien la primera colección es colaborativa, esta iniciativa no se limitará exclusivamente a colaboraciones en el futuro. “La esencia del fashion lab va más allá de las colaboraciones, marcando un hito en nuestra búsqueda constante de originalidad y estilo vanguardista”, añade Pérez.

Esta colaboración única, SEVEN STUDIO x Ana Beliza, presenta piezas limitadas que añaden un toque de exclusividad a su carácter vanguardista. La colección consta de 12 prendas que permiten crear más de 8 looks distintivos, ofreciendo versatilidad y estilo a quienes la usen. En esta primera cápsula, la marca refleja ciertas tendencias que Ana ha marcado a lo largo del tiempo debido a su influencia como trend setter.

La colección exhibe materiales y siluetas que forman parte de su estilo personal. Vestidos, conjuntos con siluetas acampanadas, pantalones denim, chaqueta oversize y más.

“Desde sus inicios, SEVEN SEVEN ha promovido la exploración y desarrollo del estilo personal. La colaboración SEVEN STUDIO x Ana Beliza es un llamado a nuestros seguidores y amantes de la moda para que se atrevan a experimentar con looks más vanguardistas en su rutina diaria. Queremos que descubran su estilo único a través de esta colección de piezas esenciales de Ana Beliza”, explica la directora creativa.