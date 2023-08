Aruba y Sajú lanzaron una colección de gafas inspiradas en la playa

Aruba, además de ser la Isla Feliz, es un destino que se caracteriza por ser ecosostenible. Según la información difundida por la Autoridad de Turismo de Aruba, la isla es los destinos en el mundo más comprometidos con el medio ambiente, promueve el cuidado de sus corales, vida marina y fauna, y por esto, desde hace varios años prohibió el plástico de un solo uso y protectores solares con oxibenzona.

Te puede interesar: Aruba: 6 planes imperdibles en la isla más feliz del mundo

También, los arubianos se han enfocado en “utilizar energía renovable, más notablemente la energía solar y eólica y muchos de sus hoteles se están enfocando en la sostenibilidad y adoptando medidas de eficiencia energética a través de sus propiedades”.

Porque les interesa promover las iniciativas que tienen en cuenta el medio ambiente, Aruba se unió con la marca colombiana Sajú, una empresa que crea sus productos con material reciclado y trabaja en pro de la reducción del desperdicio, para crear una colección de gafas de sol totalmente inspirada en la cultura y los encantos de la Isla Feliz.

¿Por qué Aruba es la Isla más feliz del mundo?

Ubicada a 25 km de las costas de Suramérica y por fuera del cinturón de huracanes, Aruba ofrece 360 día de sol con una temperatura promedio de 28 grados. El 20% de la isla pertenece al Parque Nacional Arikok, una zona protegida con fauna y flora desérticas, cuevas con pinturas rupestres y playas muy diferentes a las que se encuentran en la zona hotelera. Como uno de los destinos caribeños más visitados por los latinoamericanos, Aruba, una isla feliz, ofrece playas cristalinas y limpias, diversas delicias culinarias y hoteles y villas galardonadas. Además, en 2023, Eagle Beach fue reconocida en los premios The Best of The Best de los Tripadvisor® en los Travelers’ Choice® como la #1 Mejor playa del Caribe y la Segunda del Mundo. Un lugar para explorar en pareja, en familia, o para escaparse en solitario y descansar con experiencias de bienestar únicas.

La campaña de Sajú ha sido todo un éxito:

Después de más de un año, Saju lanzó su nueva colección de gafas recicladas en alianza con Aruba, con seis diseños con un marco hexagonal, totalmente diferente a sus anteriores colecciones. Todas ya están en preventa. Además, están regalando un viaje a Aruba para dos personas que no te puedes perder.

Sus seis referencias son: Dushi (la forma de decir cariño o amor en papiamento, idioma oficial de Aruba); Eagle Beach (la playa más linda del Caribe y la segunda más linda del mundo); Oranjestad (Capital de Aruba); Blauw (también conocida como Cododo, la lagartija azul que habita en la Isla Feliz); Faro Sunset (el Faro California de la isla en donde el atardecer es uno más de los icónicos); y Yotín (inspirada en la moneda cuadrada de 50 céntimos del florín arubiano, moneda local de Aruba)

¿Como nació este proyecto?

Jordan Schlipken, director de la Oficina de Turismo de Aruba en Latinoamérica, cuenta que es uno de los proyectos que más refleja el espíritu de la isla: “Para nosotros esta colección es sinónimo de gran orgullo y de compromiso por cuidado del medio ambiente, queremos que más personas conozcan a la Isla Feliz como un destino ecosostenible, pero que también puedan identificar qué es lo que nos hace únicos, la alegría y hospitalidad de nuestra gente, que tenemos el clima casi perfecto con 360 días de sol, playas paradisíacas, entre ellas Eagle Beach, la número uno del Caribe y la segunda del mundo, según los Travellers´ Choice Awards de TripAdvisor (...) Aruba lo tiene todo y con este colección queremos que más personas nos reconozcan y se animen a visitar el destino”, afirmó.

Te puede interesar: Calendario Lunar para cortarse el cabello en septiembre: conoce los mejores días