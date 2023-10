Aysha Bilgrami, la diseñadora inspirada en la astrología y el ayurveda

Aysha Bilgrami es una diseñadora colombo-pakistaní que está agregando un elemento muy interesante al mundo de la joyería nacional, una demostración de esto es su colección número catorce, que acaba de lanzar y recibe el nombre de ‘Elementum’, lo que hizo aquí es reunir los cuatro elementos principales de la naturaleza para darle a la vida de las personas un equilibrio que se refleja en diferentes aspectos de la vida.

La creativa se inspiró en aspectos culturales, como la astrología y el ayurveda, que ayudan a crear ese balance o armonía que tantas personas buscamos. Cromos entrevistó a Bilgrami para conocer todos los detalles de esta nueva colección.

Cromos: ¿Cómo te inspira la astrología y el ayurveda para crear estas piezas?

Aysha Bilgrami: En cada colección siempre se toman aspectos culturales transcontinentales, en esta ocasión, que la inspiración fue de los cuatro elementos, tomé inspiración de la astrología y el ayurveda, además de dioses que los representan y simbologías. En el ayurveda los elementos son los pilares de la creación, cada uno se relaciona con los sentidos, los órganos y sistemas de nuestro organismo y si los conocemos y los trabajamos podemos llegar a un óptimo balance emocional y de salud. Lo mismo sucede con los signos del zodiaco cada uno lo rige un elemento. Sus valores, simbologías y características se ven representados en las formas de las piezas y en las historias detrás de cada una de ellas.

C: ¿Cómo describirías ese proceso creativo?

AB: Mi abuela me enseñó a ser curiosa, a indagar y a investigar. Tengo siempre un cuaderno y un tablero de Pinterest para cada idea que se me viene a la cabeza. Cristina, mi directora comercial me estaba pidiendo un cambio de material, algo nuevo, mi hija me hizo ver ‘Frozen 2′ y ‘Elementos’ varias veces, y yo estaba consultando una médica ayurveda. Todo se conectó y fluyó, así que exploré el vidrio que está compuesto de los cuatro elementos: se hace a partir de arena, carbonato de sodio y caliza derretidos con fuego, el producto es formado con aire y luego enfriado en agua, y bueno todo el resto de conectó. Así nació la colección.

C: ¿Cuánto tiempo te toma terminar una colección?

AB: En mi cabeza dura seis meses, en las manos de los artesanos uno o dos meses, y luego en fotografía y la parte comercial un par de semanas más. Las muestras de esta colección estaban creadas desde febrero 2023, y se presentó en París para el mercado internacional, pero la producción para la venta empezó en julio.

C: ¿Cuáles son los materiales clave?

AB: La plata es nuestra materia prima, utilizamos plata recuperada y reciclada de radiografías, pero en esta ocasión la mezclamos con vidrio soplado y piedras semipreciosas. El vidrio le da un componente fresco y colorido a nuestra colección, siempre manteniendo nuestras formas insignia. Es una nueva era para la marca, una exploración de materiales.

C: ¿De cuántas piezas está compuesta la colección y cómo la describirías?

AB: Son 21 referencias, con diferentes materiales, colores y acabados. Aparte de plata y vidrio, también encontrarás varias piedras semipreciosas y diferentes colores que se relacionan directamente con las propiedades de los elementos y signos del zodiaco, el vidrio amarillo representa la iluminación y nuevos inicios que ofrece el sol; el lapislázuli apoya la sabiduría y la expresión personal y la amazonita representa el agua y el viento, mientras que la combinación de azules y verdes de la malaquita azurita recuerda al planeta tierra. El fuego se ve reflejado en formas puntiagudas y enroscadas y en el espiral, un símbolo de renovación de la vida, crecimiento y transformación. Con la colección #14 te invitamos a abrir tus ojos y alma a la perfecta armonía del mundo natural del que hacemos parte. Te invitamos a ponerte en contacto con el misticismo y la magia de los elementos, a usarlos como ventanas a aspectos profundos de tu ser y a invocar sus poderes a la hora de poner intenciones y provocar la magia. Usa formas y símbolos de agua para fluir, de fuego para llamar a la claridad y la fuerza, de tierra para reforzar la estabilidad y determinación y de aire para sentirte libre, conectarte con tus ideas y propiciar el cambio.