Bella Hadid rapó su cabeza para esta impactante campaña de moda

Bella Hadid es una de las top models más apetecidas de la industria y usualmente su trabajo siempre suele volverse viral en redes sociales, además de ser la protagonista de diversos memes en la web. Ahora está de regreso con un proyecto que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Lee también: 5 opciones de zapatos para llevar a la oficina que están muy en tendencia

Aquí encuentras más contenidos como este

Resulta que la estadounidense fue seleccionada para protagonizar la nueva campaña de Marc Jacobs, pero lo más llamativo es que aparece completamente rapada. Sabemos que de cierta manera esta no es la primera vez que ella lo hace para la marca, pues para el desfile de la colección Otoño – Invierno 2022/2023, ella llevó su cabeza rapada parcialmente, al menos a los lados.

En esta ocasión, Bella Hadid es la protagonista de la campaña de la línea Heaven de Marc Jacobs, que es mucho más juvenil y accesible a la línea principal. En las imágenes vemos una estética futurista, casi distópica, incluso, en algunas, ella aparece besándose con robots, ¿es este un presagio a lo que sucederá en nuestra sociedad?

La fotógrafa escogida para este proyecto es Carlijn Jacobs, la estilista fue Danielle Emerson, mientras que el pelo y el maquillaje fue encargado a Evanie Frausto y Sam Visser, respectivamente.

Hadid aparece vestida con armaduras metálicas, faldas de jean, tops que dejan su vientre al descubierto, camisetas, pero sin duda las protagonistas de la campaña son las botas Kiki del afamado diseñador neoyorkino, que se caracterizan por una plataforma exagerada.

¿Por qué ha estado tan ausente Bella Hadid?

Aunque en los últimos meses se han develado algunas campañas o editoriales de moda protagonizadas por la hermana menor de Gigi Hadid, lo cierto es que ella ha estado ausente del ojo público, especialmente de las pasarelas y otros eventos de alfombra roja, lo que ha dejado a muchos preguntándose qué le pasa.

Además: Charlize Theron demuestra que las transparencias son la gran tendencia del año

El fin de semana pasado, la modelo compartió: “Regresaré cuando esté lista”, empezaba diciendo con un extenso mensaje en el que también aparecen fotos de su historia médica y que dejan ver que su estado de salud no ha sido el mejor.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y con el trabajo mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me pasó factura de una forma que realmente no puedo explicar”, expresó a sus más de 60 millones de seguidores en Instagram. Vale tener presente que la enfermedad que padece Bella Hadid es Lyme, con la que fue diagnosticada en 2012, producida por la picadura de una garrapata infectada.