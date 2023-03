Beyoncé crea una colección de ropa inspirada en las canciones de su nuevo álbum

Dos fuerzas de la moda se reúnen, Beyoncé y Olivier Rousteing, el director creativo de Balmain. Resulta que en julio del año pasado no pudo evitar enamorarse perdidamente del más reciente álbum de la cantante, ‘Renaissance’, algo con lo que seguramente muchos se identifican. “Estaba dibujando y dibujando mientras escuchaba y a veces no puedes controlar la emoción del bosquejo y empecé a imaginar los bocetos dentro de su álbum, cómo se relacionarían con las canciones y las letras, no era algo que se suponía que debía estar haciendo, pero simplemente estaba inspirando por la música para hacerlo. Así empezó esto”.

También te puede interesar: ¿Principiante en el mundo del maquillaje? Empieza por estos 5 productos

Aquí encuentras más contenidos como este

Cuando el diseñador salió a vacaciones siguió dándole rienda suelta a su imaginación con todo lo que le inspira el séptimo disco de estudio de la súper estrella pop, refinando cada uno de los detalles con gran atención. Cuando regresó a París a finales de agosto tomó una gran decisión: “Contacté a Marni (la estilista de Beyoncé) y a B, y dije, ‘Honestamente, quiero crear una colección de alta costura con ustedes’. Y ellas estaban como: ‘Wow, esa es una gran sorpresa’”.

El francés agregó: “Mi esperanza era que ella estuviera dispuesta a algo más allá del trabajo que hemos hecho antes… Quería que fuéramos codiseñadores”, para su propia satisfacción, la intérprete de ‘Deja Vu’ aceptó.

Los siguientes cinco meses estuvo trabajando en compañía de Beyoncé y Senofonte (Marni). La primera tarea del equipo era mermar los cincuenta looks que él había diseñado en su aventura musical y reducirlos a la playlist de 17 canciones.

La segunda era colaborar en el proceso de tomar los diseños que quedaron y transformarlos en una producción que se sintiera completamente como una colección de alta costura de Balmain x Beyoncé.

El resultado fueron varios looks de primera que pagan tributo a la historia de la maison francesa y el legado musical de texana. Dos de ellos ya fueron vistos en público, el primero en los Grammys y el segundo en los Brit Awards, los próximos se verán muy pronto.

Las palabras de Olivier Rousteing y Beyoncé sobre la nueva colección

“No puedo evitar sentirme emocionado por los aspectos de esta colaboración que hacen historia”, expresa Olivier Rousteing. “Esto parece ser la primera vez que una mujer negra supervisa la oferta de la alta costura de una casa parisina histórica. Esos diseños fueron creados en colaboración con el primer hombre negro que por primera vez supervisa todas las colecciones de una casa parisina histórica. Esperemos que esos dos primeros ayuden a inspirar muchos otros. Gracias Beyoncé por crear la contagiosa y alegre música que disparó este recorrido, y por asociarte conmigo para asegurar que diseñamos la colección que perfectamente refleja el poder de esas composiciones”, agregó.

En un post de Instagram, la artista escribió: “Gracias Olivier Rousteing por llevar Renaissance a la vida en alta costura. Diseñar contigo fue liberador, gracias por permitirme celebrar la forma humana, por tomar riesgos artísticos, por traspasar los límites y por libremente expresar a mí misma”.

Además: ¡Adiós al rosa! El nuevo color de moda es el rojo y así se lleva

Como ya mencionamos previamente, esta colección cápsula entre Balmain y Beyoncé da como resultado 17 looks inspirados en cada una de las canciones que componen el álbum Renaissance, una producción inspirada en la música disco, house y la escena ballroom queer que se originó hace varias décadas en Harlem, Nueva York. Asimismo, Vogue Francia le dio la portada de su edición de abril en la que la ídolo aparece luciendo uno de los atuendos de este llamativo proyecto.