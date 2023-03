Blazer, guantes y un diseño elegante: así fue el vestido de novia de Laura Pausini

Laura Pausini y Paolo Carta decidieron casarse tras 18 años de relación y con una hija en común, en una ceremonia pequeña en la ciudad de Roma.

Según la revista Hola!, su novio le había pedido que se casaran en 2012 cuando descubrieron que ella estaba embarazada pero ella le dio el no. Todo porque prefirieron casarse luego, en una oportunidad en la que la niña pudiera presenciar el matrimonio.

Te puede interesar: 5 zapatos cómodos y elegantes para completar tu outfit para ir a la oficina

La cantante comentó que quería que la niña llevara los anillos cuando cumpliera 8 años, que es su número favorito. Sin embargo, ese año coincidió con la pandemia por lo que decidieron esperar.

“Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante”, aseguró.

Finalmente encontraron el momento ideal y fue este año, en una boda civil.

El original vestido de novia de Laura Pausini

La cantante escogió para su día especial un vestido color marfil, con cuello redondo y manga tres cuartos. El diseño llevaba una pequeña cola que estilizó su figura, y además, encima llevó un blazer para acompañar todo el look y además, abrigarse, por las heladas temperaturas que hacen actualmente en el continente europeo.

Además, la cantante italiana decidió llevar unos guantes largos que están muy en tendencia, que le dieron un aspecto sofisticado y algo antiguo y elegante, para muchos “vintage”. Los guantes llegaban por encima del codo y estaban confeccionados en tul de plumeti.

En cuanto al maquillaje, la cantante optó por un look natural y ojos ahumados en tonos tierra. Además, llevó en lugar de un velo actual una pieza de estilo noventero, según la revista Hola, “sencillo, minimalista, de doble capa, que se extendía por debajo de la cadera y que ha sujetado en la parte alta de la cabeza, sobre el recogido”.

La cantante también usó unos zapatos del mismo color, de tacón alto, y llevó unas perlas como accesorio. Muchos dicen que las perlas no son de buena suerte para el día del casamiento, y las supersticiones parece que no son lo suyo, lo que le ha favorecido al look pues el collar largo de perlas que eligió fue un complemento perfecto para la escena.

También, su ramo fue diferente, no como muchas otras novias que arman todo un bouquet con varios colores. Pausini se decidió por una única flor del mismo color de todo el look y lo terminó de complementar con el pelo recogido y peinado hacia un lado.

Te puede interesar: Prime Video estrena “The Power” serie británica galardonada