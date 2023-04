Boína con pinchos, así es el look de Rosalía que causó sensación

Todos sabemos que la Rosalía ha impuesto tendencias con una estética totalmente personal y propia, y en cuestiones de moda siempre marca un precedente. Como dicen muchos, la Rosalía ha creado su propio universo y se llama: motomami.

Su estilo ya se caracteriza por llevar la estética del Y2K a un nuevo nivel. “Sus chaquetas moteras y su preferencia por las prendas ‘oversized’, en un estilismo que mezcla y combina su aura de ‘artista que lo está petando en el mundo entero’ con su naturalidad”, expone la revista Cosmopolitan.

Cuando se trata de su cuidado personal y en temas de belleza, la celebridad es reconocida por tener sus uñas de gel largas como garras. Alguna vez le dijo a la revista Vogue que esto le recordaba a un felino, y a ser una mujer poderosa. También asociamos a la cantante las plataformas, las colitas, el latex, entre otros.

La boina de Rosalía

Antes de salir a comer con su prometido Raw Alejandro, la cantante optó por un look ‘old school’, con una camisa XXL de rayas azules y blancas que está en tendencia. Lo combinó con una una falda midi y unas maxibotas negras. Pero lo que llamó su atención fue el super accesorio, una boina extravagante con puyas.

Porque no es una boina común ni parecida a las que románticamente usan las mujeres que quieren recrear el look parisino de Lily Collins en Emily in Paris, es otra onda completamente diferente. Los pinchos plateados le dan una estética totalmente diferente, los pinchos apuntan en todas direcciones y le confieren ese toque más ‘punk’, atrevido y rebelde que Rosalía suele añadir a sus ‘looks’.

Fotografía por: Rosalía Instagram

Según Cosmopolitan: “Rosalía puede revivir cualquier tendencia, y ni siquiera hace falta que se lo proponga. Es pasearse con un recogido original, enseñando el tanga a lo ‘Y2K’ o con un pintalabios en forma de pene (la extravagancia es un modo de vida, y es el de Rosalía) y propagarse a la velocidad de la luz. Porque tenga un estilo más cercano al suyo o absolutamente nada que ver, siempre encontraremos inspiración en ella”.

Esta tendencia tiene toda la pinta de quedarse o de inspirar a otras mujeres a seguirla. Es atrevida y además, logra hacer que todas las mujeres se sientan mega empoderadas siempre, por eso, tal vez, es de lo más top del momento.