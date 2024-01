Botas y botines para mujer: 5 opciones muy a la moda

Aunque muchos están pensando en cuáles son las tendencias que se harán fuertes en 2024, todavía estamos con las tendencias del Otoño – Invierno 2023/2024, especialmente en los lugares del mundo donde hace un poco de frío, como sucede en Bogotá, es decir, ciudades donde llevar un par de botines o botas queda perfecto para acompañar nuestros outfits.

También te puede interesar: Conoce las 4 modelos colombianas que triunfan en el extranjero

Aquí encuentras más contenidos como este

Este tipo de calzado no me puede faltar en nuestros armarios porque simplemente es muy versátil, es decir, es muy fácil de combinarlos con un sinfín de looks, pero si estás pensando en comprar unos, pero no sabes por cuáles decidirte, a continuación, te compartimos algunas opciones que, no solamente están muy en tendencia actualmente, sino que también pueden ser unos estables en tu clóset.

Botas vaqueras

Popularmente hay quienes creen que este estilo solo se adapta a los estilos bohemios, pero en los últimos meses vimos que son fáciles de adaptar a cualquier tipo de pinta, hay algunos largos de estilo botín u otras de caña un poco más alta, todo depende del gusto. Puedes acompañarlas con minifaldas, vestidos lenceros, shorts, son tantas las opciones, no dejes que tu imaginación tenga límites. Otro punto a su favor es que encuentras en el mercado cualquier variedad de colores y texturas, incluso metalizados si quieres algo que destaque más.

Botas y botines biker

También conocidas como moteras, se destacan por tener hebillas y en algunos casos taches, puedes combinarlas con un outfit más rockero, como normalmente suelen llevarse. Pero en estos momentos puedes crear contraste con prendas más femeninas, como una falda de tablas o algún vestido tejido. Asimismo, puedes dejar que este calzado sea el protagonista de la pinta y escoger pantalones, vestidos o blusas que sean más sencillas o básicas.

Botines y botas metalizadas

Sin duda en los últimos meses del 2023 vimos que lo metalizado es una de las grandes tendencias del año, incluso en colores como verde lima o fucsia, en 2024 esta moda continúa, aunque tal vez más enfocado en los clásicos dorado y plateado. Esta es una opción perfecta si lo que quieres es algo que resalte, porque tienen ese estatus de statement. Si tienes miedo de que el resultado final parezca demasiado, opta por prendas más básicas y en colores neutros para acompañar.

Además: ¿Cuáles son los mejores momentos del 2024 para cortarse el cabello según la luna?

Botines lujo silencioso

Sabemos que una de las modas más populares del año pasado fue el lujo silencioso, todo lo que grita elegancia, pero de una forma que no sea obvia, más bien atemporal y minimalista. Sabes que este tipo de calzado puede permanecer para toda la vida en tu guardarropa porque nunca pasará de moda, y aunque resulte obvio, reiteramos que funcionan con una plétora de outfits.

Botas de caña alta

Estas botas por encima de la rodilla siguen causando sensación, solo que no necesariamente tienen que ser de tacón y tampoco ajustadas a las piernas, de hecho, si son un poco más sueltas dan un toque más cool. Estas también vienen en un extenso número de texturas y colores, solo escoge con las que más te sientas cómoda, y en la parte de arriba escoge piezas que se vean sencillas para dar ese aspecto effortless que tanto se busca.