Carolina Cruz: mira sus 5 outfits más icónicos en “Día a Día”

Carolina Cruz es una de las celebridades favoritas de los colombianos, y cuando se trata de su estilo y porte, no es la excepción.

Te puede interesar: Vestidos para embarazadas: 5 ideas para estar a la moda con comodidad

En Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, la presentadora aparece siempre despampanante, así que decidimos elegir algunos de sus mejores looks y outfits para inspirarte y ayudarte a llevar tu estilo al siguiente nivel. Estos son looks versátiles y cómodos ideales para días de oficina, reuniones, o coctel.

Chaqueta y blazer con mocasines

Ideal para un look de coctel, la gracia de este look fueron sus mocasines y el top sensual debajo como el que usa Carolina. Se puede utilizar con el cabello recogido o con el cabello suelto, como lo lleva la presentadora del famoso programa. Para compensar la silueta masculina siempre complementa con detalles femeninos como el top o los accesorios.

Jumpsuit monocromático

Un jumpsuit de pantalón holgado de color neutro combinado con tus zapatillas favoritas se puede complementar con un choker o un collar llamativo para darle balance al look. Aquí, porque es strapless, recogerse el cabello puede darle más espacio a los hombros, pero también puede ser un super look si es de tiras delgadas o manga corta. Lo importante es elegir un color claro y definir un accesorio complementario.

Blazer lila con jeans

Este outfit es ideal para un día de trabajo, con reuniones de día. Casual y formal a la vez, lo suficientemente para adaptarse a un itinerario diverso. Con un top basic, lo único que necesitas es un blazer que te dé color y accesorios para acompañar. Los jeans y los tenis blancos son claves para darle un tono casual.

Vestido y botas

No hay por qué sacrificar el estilo en un día frío. Inspírate con este look de Carolina Cruz, puedes combinar un sweater vestido amplio con botas altas, arreglarte el cabello con tu peinado favorito y lograrás un look muy sencillo que te saca de apuros porque te verás elegante sin hacer demasiado esfuerzo. Combina con rayas también.

Pantalones de cuero y top con chaleco

Este look fue sencillamente espectacular, dejó a la vista la gran silueta de la presentadora y se puede recrear fácilmente. Este chaleco de jean con flores bordadas fácilmente se puede recrear con tus pins favoritos. Elige un top sexy, un pantalón de tiro alto y combínalo con el chaleco que más te guste, puede ser de denim de varios colores. Ideal para una salida casual pero

Te puede interesar: ¿Cómo desinflamar los ojos rápidamente? 5 tips para cualquier evento