Grave error en Cartier: vendieron unos aretes de 55 millones en 50 mil pesos

Esta historia parece haber sido sacada de una película, un costoso error tiene en la mira a la renombrada marca francesa de relojes y joyas, Cartier. Un pequeño descuido en la página oficial de la joyería desencadenó una disputa legal entre la prestigiosa marca y un joven mexicano. Este incidente ha despertado un enorme interés a nivel mundial y ha dividido las opiniones de los usuarios en las redes sociales.

Hace apenas unos días, un joven mexicano llamado Rogelio estaba en Instagram, cuando vio una publicidad de Cartier, por lo que decidió visitar su página oficial para echar un vistazo a las joyas que la marca ofrecía. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fueron unos aretes de oro con diamantes que estaban a un precio muy bajo: 237 pesos mexicanos, lo que equivale a 54 mil pesos colombianos. Aunque esto le pareció extraño, no dudó en comprar a través de Paypal, no solo un par sino dos de estos finos y exclusivos pendientes.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

¿Cuál fue el error de Cartier y qué pasó?

Todo esto ocurrió en diciembre de 2023, pero fue hasta que el joven dio a conocer la noticia en la que comentó que no quiso dejar pasar la oportunidad de comprar estos lujosos accesorios a tan bajo precio. Esta confusión se debió a que alguien que trabajaba para la compañía omitió tres ceros en la publicación, lo que hizo que el valor de los aretes pasara de 54 millones de pesos colombianos a apenas 54 mil.

Rogelio mencionó que no pudo comprar más de estos artículos porque no tenía más dinero, de lo contrario, había adquirido más pares. En la red social X (Antes conocida como Twitter), el joven aseguró que una vez se finalizó la compra, la cual estuvo en orden y contó con un recibo, comenzó a recibir muchas llamadas de la embajadora de Cartier pidiéndole que cancelara la compra; sin embargo, este no accedió a la petición. “Hasta que la embajadora Cartier me alzó la voz en la última llamada y pa mis pulgas dije AH NO, les dije cualquier asunto por correo, para que hubiera evidencia”, comentó.

¿Cómo respondió Cartier?

La marca le envió un correo en el que le ofrecían un acuerdo de devolución de dinero de lo que le costó la compra, es decir, 474 pesos mexicanos (por los dos pares) y de esta manera desistía de cualquier demanda o reclamo y en compensación le regalarían uan botella de champagne y un portapasaporte de Cartier. Rohelio, comoe ra de esperar, no aceptó el acuerdo.

Esta situación generó una enorme controversia en las redes sociales, ya que muchos creen que la postura del joven no fue correcta, pues él era consciente de que el precio se trataba de un error y que podría poner en riesgo el trabajo de la persona que realizó la publicación incorrecta. Por otro lado, hay otros que lo defienden y lo apoyaron para que se mantuviera firme en esta situación.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

En las últimas horas el joven comentó en sus redes sociales que la marca finalmente iba a cumplir y al parecer le entregaría los pares de aretes. “Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”.