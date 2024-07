Colombiamoda 2024: Así se vivió la pasarela y el after party de inauguración

Colombiamoda 2024 tuvo su día inaugural en la noche del lunes con una pasarela y un after party lleno de famosos, fashionistas, y amantes de las tendencias y el estilo.

ajo el lema “SOMOS”, la feria reunió a lo más destacado del ecosistema de la moda de la región, ofreciendo un espacio para la interacción, la inspiración y la expresión creativa.

¿Cuándo es Colombiamoda 2024?

Colombiamoda 2024 abrió sus puertas del 23 al 25 de julio en Plaza Mayor, Medellín, con una pasarela inaugural a cargo del reconocido diseñador colombiano Nicolás Rivero.

La pasarela reflejó cómo el fortalecimiento empresarial, el talento creativo y plataformas como Colombiamoda tienen la capacidad de transformar e inspirar a toda una industria.

Nicolás Rivero y Colombiamoda han vivido una historia que cumplió 15 años y, precisamente para celebrar su crecimiento y homenajear el talento del diseñador bogotano y su marca A New Cross, Inexmoda lo eligió para inaugurar la Semana de la Moda de Colombia.

La pasarela tuvo el nombre de ‘Proceso’, y rindió un tributo a la exploración de materiales, la curiosidad y la artesanía textil, reflejando el ADN de su marca: una íntima conexión entre la creatividad, el arte y lo hecho a mano.

“Mi relación con Colombiamoda ha sido longeva y siento una profunda gratitud con Inexmoda, pues he tenido la oportunidad de realizar la escuela completa, incluso antes de tener A New Cross. Como individuos y el textil y como sociedad y el textil somos parte de un todo y precisamente el concepto de la feria ‘SOMOS’ nos invita a ser parte de este tejido y a creer en nuestro ‘Proceso’” asegura Nicolás Rivero, director creativo y diseñador de A New Cross.

Bajo una atmósfera artística y sensorial, ‘Proceso’ presenta un total de 30 salidas de prendas confeccionadas con fibras naturales como linos, sedas, alpaca, algodones, puntadas en fibra de plátano y fique, y detalles únicos como botones de cerámica de La Chamba.

Estas piezas son el resultado de un proceso de conceptualización y fabricación meticuloso que ha tomado cerca de dos años de trabajo, reflejando la dedicación y atención al detalle que siempre han caracterizado a A New Cross desde sus inicios.

Colombiamoda | After party de inauguración

Después de la pasarela de Nicolás Rivero, llegó el otro momento esperado de la noche, el after party, una fiesta inaugural que estuvo a cargo de la reconocida marca de joyería Tous.

A la fiesta asistieron celebridades y conocedores de moda como Kika Rocha, Pilar Castaño, la actriz de ‘La primera vez’ Sara Pinzón, el chef Juan Manuel Barrientos, el estilista Franklin Ramos y más.