¿Cómo combinar el ‘cherry red’, el color más de moda?

Hace unas semanas terminó el mes de la moda, y aunque en esa ocasión se develaron las colecciones de la temporada Primavera – Verano 2024, es posible ver que en estos momentos hay un tono que muchas personas están buscando a la hora de comprar y/o llevar, se trata del rojo, pero es un rojo muy específico, el cherry red (o rojo cereza en español), un rojo oscuro que aporta elegancia y sofisticación a cualquier outfit para esta temporada en la que estamos, Otoño – Invierno 2023/2024.

Lee también: Todo lo que debes saber de los looks de Madonna en su nueva gira

Aquí encuentras más contenidos como este

Si bien es obvio que en Colombia no hay estaciones, estas temporadas no sirven como guía sobre qué podemos llevar y que se ajuste a la tendencia, manejemos esto como ideas, o sugerencias, en vez de reglas o dogmas. Que esté tan de moda este rojo parecido al vino, o borgoña, demuestra que cuando bajan las temperaturas no es necesario recurrir al negro, al gris, o al café, sino que hay otras alternativas igual o más interesantes.

No necesariamente tienes que usar un vestido o un conjunto completamente en este rojo cereza, lo puedes tener en cuenta para tu bolso, zapatos, u otros accesorios. Firmas como Ferragamo, Prabal Gurung, Courrèges o The Row se han encargado de demostrar que este es el matiz del momento, pero lo bueno (al menos para nosotros los mortales) es que esta moda ya salió de las pasarelas y ha sido acogida en las calles, no más en redes sociales como TikTok los creadores de contenido han mostrado diversas maneras de adoptarla.

¿Cómo llevan las celebridades el cherry red?

Si vamos a hablar de celebridades que han puesto al cherry red como una gran referencia sirve tomar el ejemplo de Kendall Jenner, que ha demostrado su interés en este color en diferentes ocasiones, una de ellas: durante la Semana de la Moda de Milán, como nueva embajadora de Gucci, asistió al desfile con una gabardina beige y la acompañó con unos kitten heels y el bolso Jackie 1961, ambos en este rojo.

Es importante hablar de Gucci porque para su más reciente colección, que es la primera diseñada por el nuevo director creativo de la marca, Sabato de Sarno, brilló este rojo oscuro en cualquier cantidad de prendas, el diseñador italiano bautizó a este tono bajo el nombre de rojo “ancora”, que es también el nombre de la misma colección.

Además: Kylie Minogue protagoniza la colaboración entre Jean Paul Gaultier y Jimmy Choo

Además de la socialité estadounidense, otra famosa que ha sido vista llevando el color del momento es Rihanna, que hace poco se paseaba por las calles de Nueva York usando uno de los bolsos más apetecidos en el mundo, el Sardine de Bottega Veneta, pero en rojo cereza, ella lo acompañó con un abrigo en color gris asfalto.