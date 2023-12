Conoce las 4 modelos colombianas que triunfan en el extranjero

La industria del modelaje internacional ha estado dominando por grandes nombres a lo largo de la historia, seguramente los primeros que se vienen a la cabeza son Naomi Campbell, Linda Evangelista o Christy Turlington, la santa trinidad de las supermodelos. Además de Estados Unidos, europeas como las rusas, francesas, inglesas u holandesas, también han estado muy presentes, pero ¿qué pasa con la representación latinoamericana?

Claro que de inmediato aparecen nombres brasileros, como Gisele Bündchen, Adriana Lima, o Raquel Zimmermann, pero en cuantos a los países hispanos hasta unos últimos años empezaron a sonar bastante las mujeres dominicanas, lo que tal vez también dio paso a que llegara el momento para Colombia, pues hemos visto chicas como Natalia Montero, Elaine Palacio, Nazarit Machín o Valentina Castro, han ganado un gran terreno en las pasarelas de grandes marcas de lujo y llenar de completo orgullo a su tierra natal, y lo mejor de todo es que son bellezas alejadas de estereotipos caucásicos.

Natalia Montero

Esta caleña de 26 años es probablemente la primera colombiana en tener éxito en el exterior y después de varios años de estarlo intentado, tanto en su tierra como afuera, le llegó la oportunidad de oro de nada más y nada menos que ser exclusiva para Balenciaga, en entrevista con Cromos recordó:

“Yo miro atrás y estoy muy agradecida con todo el equipo de Balenciaga, con Lotta (Volkova) que era la estilista en ese entonces, con Demna, con todo su equipo que yo siempre he dicho que fue una marca que vio una estrella en mí, sin importar que yo estuviera al otro lado del mundo, en Colombia, me pagaron absolutamente todo y me dieron la oportunidad de debutar. Yo no tenía idea de quién era Balenciaga y en el aeropuerto me preguntaron: ‘¿usted qué hace aquí?’ y yo: ‘vengo a debutar con la marca internacional Balenciaga’, pero yo no tenía idea y a medida que fue creciendo mi relación con ellos me fui dando cuenta de quién es Balenciaga”.

Elaine Palacio

Nacida en Puerto Boyacá y con sueños de convertirse en una atleta profesional, terminó probando suerte con el modelaje, su primera agencia decidió que tenía el perfil para lograrlo internacionalmente, primero trabajó en México, pero luego llegó algo que ninguna colombiana había obtenido, la portada para Vogue Italia, específicamente para la edición septiembre de 2020, junto a otras 99 protagonistas de diferentes contextos.

Después de empezar pisando fuerte, Palacio tuvo la oportunidad de trabajar con marcas como Victoria’s Secret, Victoria Beckham para Reebok, Coach, Valentino y portadas para grandes títulos como InStyle. Entre sus más recientes trabajos se encuentran desfiles para Gucci, Chopard y Giorgio Armani Privé.

Nazarit Machín

Nacida en Santander de Quilichao, al norte del Cauca, y con menos de veinte años, actualmente se encuentra altamente ocupada y apetecida por diversas marcas para caminar en sus desfiles cada temporada. Entre las marcas a las que se mantiene más fiel están Louis Vuitton, Miu Miu y Christian Dior, para esta última ha tenido la oportunidad de viajar a diversas latitudes del mundo, como Ciudad de México o Bombay.

“Aún me falta mucho por recorrer para poder decir que llegué muy lejos, pero siento que en este momento de mi vida estoy por buen camino gracias a que tuve la oportunidad de empezar con el pie derecho, siempre acompañada de un gran equipo de trabajo”, contó a Cromos unas ediciones atrás.

Valentina Castro

Este listado está dominado por mujeres del Occidente colombiano, esta es la historia de una joven tumaqueña que era reconocida en su barrio, Ciudadela, por su talento para trenzar cabello, pero poco se imaginaría que su belleza y talento la llevarían miles de kilómetros a desfilar para una de las casas de modas francesas más legendarias, Louis Vuitton. Poca relevancia tenía para ella y sus coterráneos una marca de lujo a la que tan poca gente tiene acceso, pero todo cambió para siempre cuando un cazatalentos la contactó por Instagram.

“Una de las cosas que más admiro de las demás modelos y también de mí es hacer que se vea fácil, porque no lo es. Puede que haga mucho frío, puede que haga mucho calor, puede que te duelan los pies, pero sales como si nada”, contó a la BBC. Además de su trabajo de pasarela para la firma dirigida creativamente por Nicolas Ghesquière está la reciente portada de la importante revista Numéro Francia.