¿Cuánto vale el pantalón que usó Shakira en su presentación con Carlos Vives?

Recientemente, Carlos Vives se encuentra en su Tour de los 30 por Estados Unidos, el cual hasta el momento, ha sido un éxito total, pues ha logrado llenar los escenarios en los que se han presentado.

Durante uno de dichos conciertos, recibió una sorpresa que no se esperaba ni él, ni sus fanáticos. Resulta que su gran amiga, Shakira, se subió inesperadamente a la tarima a cantar con él, y aunque su presentación se robó el show, su pantalón también.

Shakira y el atuendo que usó para sorprender a Carlos Vives

El pasado 28 de octubre, mientras Vives cantaba La Bicicleta, a modo de sorpresa, al estadio Kaseya Center, llegó la mismísima Shakira. “Estén atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos”, escribió la artista en su cuenta de X (antes Twitter).

“Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho”, afirmó la intérprete de Loba. Cuando salió a la tarima, el público se conmocionó y comenzó a gritar. Vives, al verla, se quedó sin palabras.

Minutos más tarde la colombiana subió para acompañarlo, cantaron una parte y después se dieron un abrazo, el cual demostró lo fuerte que sigue siendo su amistad. Shakira se quedó acompañando un rato más al samario e incluso, bailó el sencillo Currambera.

La intérprete de ‘Acróstico’ tiene un estilo muy particular, y en sus últimas apariciones en público no se ha descachado, al contrario, ha llamado la atención de muchos fanáticos no solo de su música sino de lo que decide usar.

Esta vez, apareció en la tarima de Carlos Vives luciendo descomplicada pero sin desencajar. Usando un top color verde militar y unos jeans con un efecto desgastado entre verde y rosado y gris.

Son de la marca italiana Chiara Ferragni, y tienen detalles de cristal, “es de talle alto, trabillas, cierre con botón y cremallera en la parte delantera, clásico cinco bolsillos y corte recto”, según describe la web oficial de la marca.

El pantalón tiene el nombre de ‘El ático’ y por el momento se encuentra agotado en varias tiendas. El valor de este par de Jeans es de 2.350 euros, es decir, 10.2 millones de pesos colombianos aproximadamente.

Shakira Fotografía por: Captura de pantalla

Cabe destacar que la colombiana siempre se ha destacado por llevar un estilo más relajado, pero durante este 2023, Shakira hizo algunas modificaciones en su armario, optando por estilismos mucho más glamurosos y chic.

Si bien, esos outfits solía reservarlos para sus videoclips y galas en televisión, ahora se han vuelto una constante en sus apariciones públicas.

Shakira mantenía una línea boho y algo hippie en las que las prendas holgadas, las zapatillas y los complementos como gorros o boinas eran su elección y aunque no se ha despojado al 100 % de ello, las prendas que usa ahora destacan mucho su figura y usa varias marcas de famosas casas de moda.