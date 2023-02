Delineado de gato: truco de maquillaje a la hora de delinear tus ojos

Si eres de las que ama el cat-eye o delineado de gato pero sigues sin poder hacerlo perfecto, te traemos un tutorial sencillo para una mirada profunda.

Te puede interesar: Con sensual vestido negro, Anne Hathaway encanta en Festival de Cine de Berlín

Seguramente lo has intentado más de una vez, y esta mirada felina es de las que más se ha apropiado de las redes. Hace más de una década, fue Lady Gaga la encargada de volverla a poner de moda, y desde entonces, no se ha ido a ninguna parte. Ahora, es un favorito de las celebrities, como Ariana Grande o Chiara Ferragni, pero no es tan fácil de repetir.

Este truco de maquillaje se remonta al Antiguo Egipto, en donde las mujeres usaban pigmentos y carbón, en especial, para lograr ese maquillaje alargado. Podemos imaginarnos sin problema a Nefertiti y a Cleopatra retratadas en grandes películas del cine, incluso protagonizada esta última por Elizabeth Taylor.

¿Cómo lograr un delineado felino o cat eye?

Todas sabemos que para que funcione, el cat eye debe ser simétrico. Si quieres lograrlo y tu pulso te ha fallado, la línea no ha quedado recta o un ojo te quedó bien y el otro no, este truco viral nos ha ayudado a más de una a lograrlo.

Este cat eye te dará el efecto de una mirada rasgada y marcada y con un trazo. ¿

Truco para crear el delineado ‘cat eye’ perfecto

Este método es ideal para quienes no tienen mucha práctica todavía para aplicar el eyeliner. La clave es no intentar hacer la línea completa desde un comienzo, y sí marcar el ojo con pequeños puntos antes de comenzar a trazarlas completas. La maquilladora Corina Ceren, propone hacerlo así:

1. Comienza primero en dirección ascendente hacia el rabillo de la ceja, y después regresa hacia dentro.

2. A continuación, marca cuatro líneas verticales justo al ras de las pestañas superiores, intentando que haya la misma separación entre ellas.

3. Ahora une los puntos que has marcado con el mismo pincel, de esta forma te será mucho más fácil que el trazo quede firme y recto.

4. Por último, rellena el interior hasta cubrirlo totalmente de negro. Puedes utilizar el mismo pincel y hacerlo con una sombra en crema, o bien rellenarlo con un eyeliner rotulador.

Puedes revisarlo aquí:

Inténtalo y verás que es muy fácil, ¡practica hasta que lo logres!

Te puede interesar: Video: Taliana Vargas estuvo en la Semana de la Moda de Nueva York y así lo vivió