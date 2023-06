¿Dior le dio la espalda a Meghan Markle? Esto fue lo que sucedió

Meghan Markle se encuentra bajo la mira en estos momentos, ella y su esposo, el príncipe Harry, rompieron su contrato de Spotify, algo que ha dejado bastante que decir, tanto así que un ejecutivo de esta plataforma tildó a la célebre pareja de “estafadores”. Ahora hay quienes esperar saber cuál es el próximo movimiento de la exactriz, pues se estaba mencionando que sería la imagen de nada más y nada menos que de Christian Dior.

Resulta que en los últimos días estuvo circulando un fuerte rumor que apuntaba que la duquesa de Sussex firmaría un multimillonario contrato con la firma de lujo, sin embargo, recientemente la mismísima marca confirmó que todo esto era una farsa y que a pesar de que ella ha lucido sus modelos en diferentes ocasiones jamás la representará como Natalie Portman, Charlize Theron, Jennifer Lawrence o Anya Taylor-Joy, al menos por ahora.

A diferencia de las actrices ya mencionadas, Meghan Markle no es ni será embajadora de la maison francesa, ni nada parecido, un portavoz de la casa de modas expresó que son informaciones “sin fundamento”.

El medio especializado WWD contactó a Dior para verificar el rumor y ellos dijeron que los informes son “infundados”, agregando que no ha habido negociaciones contractuales ni contactos recientes con la esposa del príncipe Harry. Asimismo, un vocero de Markle aclaró al tabloide británico The Telegraph que en realidad lo que estaba sucediendo era “nada”, puros chismes de redes sociales.

¿Dior rechazó a Meghan Markle?

Por otro lado, algunos medios como Okdiario, muestran reportes que la agencia de representación de la estadounidense sí quería llegar a un acuerdo con la firma de moda para que su carrera tomara otro camino, un contrato con Dior sería la favorita para este camino.

La publicación ya mencionada sugiere que esto sería una táctica de la agencia para limpiar la imagen de Markle luego de que Netflix y Spotify hablaran públicamente de su descontento con ella, de hecho, la segunda plataforma dijo que ella falseaba las entrevistas de su podcast, pero puede que esto solo sean habladurías.

El origen del chisme

Al parecer el rumor pudo haber comenzado por culpa de una socialité de Beverly Hills (no es claro si es alguien cercano) que dijo a The Mail on Sunday que “hace semanas que se rumorea que Meghan está a punto de firmar un contrato con Dior, lo que ha disparado los rumores. Si lo firma, nadie recordará que su insignificante podcast fue cancelado después de una temporada”.

La supuesta fuente se refiere al podcast ‘Archetypes’ de Meghan Markle en Spotify, que en realidad no fue cancelado y al parecer podría trasladarse a otra plataforma. La fundación Archewell y la plataforma terminaron su asociación, pero una fuente indicó a la revista Variety que los duques quieren buscar una nueva opción para sus contenidos audibles en vez de que estén exclusivamente en Spotify.