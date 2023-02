El regreso de la falda lápiz: ¿Cómo llevarla de manera fashionista?

El tiempo va mejorando, vemos días más brillantes, el sol y la temperatura empiezan a subir invitándonos a usar prendas más ligeras y frescas con las que podamos sentirnos un poco más versátiles y jugar con ese encanto femenino que nos brinda la silueta de las faldas.

Te puede interesar leer: Las tendencias que se llevaron un NO rotundo y hoy son la última moda

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Cuando las faldas alcanzaron cortos escandalosos y dejaron al descubierto la pantorrilla, esta prenda se convirtió en la rebelde del clóset femenino que se encoge o llega hasta el suelo por cuenta de los dictados de la moda o el capricho de sus portadoras.

Falda lápiz: su gran regreso en las tendencias

Como todo en la moda, hay prendas, colores y piezas que vuelven y hacen historia, este es el caso de la falda lápiz.

De acuerdo con la revista Vogue la falda lápiz es de las prendas que suelen formar parte de nuestra adolescencia emocional textil. “Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con la falda lápiz. El clásico de comienzo de siglo, que se llevaba con zapatos de tacón peep-toe o con bailarinas, dos tendencias que también pisan con fuerza esta temporada, ha vuelto”.

La falda es una prenda que no todos se atreven usar por ello te damos algunos consejos de cómo llevarla. Fotografía por: GettyImages

Por eso, no nos ha sorprendido que “la falda lápiz se haya convertido de nuevo en un objeto de deseo, pero con algunos cambios: sigue siendo ‘midi’, pero la cremallera es frontal y no lateral, está confeccionada con mezcla de lana, no es de algodón ni de licra como antaño, y además la abertura, de tenerla, se encuentra en la parte delantera”.

Aunque lo que más nos atrae de esta prenda es su comodidad y su versatilidad. “Además, esta que hemos seleccionado forma parte de la colección Selection de Mango, que apuesta por confeccionar sus prendas con materiales de alta calidad para así contribuir a la sostenibilidad y que además podamos hacernos con un armario cápsula de piezas que nos duren para siempre y que se adapten a todas las ocasiones, más o menos especiales”, destaca la revista.

¿Cómo usarla?

Un ejemplo para llevarla viene de la marca italiana Bottega Veneta, se ha consagrado en las últimas temporadas como una de las más influyentes. “A ella le debemos el auge de la camiseta blanca, por ejemplo, y ahora su nombre vuelve a figurar al hablar de otra falda en tendencia en potencia como son las faldas lápiz. Para la temporada Primavera-Verano 2023, Mathieu Blazy las propuso tal cual las describimos al principio de este artículo, con abertura frontal y en piel”.

Por su parte, la firma francesa Courrèges, corroboró lo que vimos en Milán “de la mando de Bottega en cuando a faldas lápiz. Nicolas Di Felice mostró en la pasarela un modelo también con abertura frontal, en cuero y con el tiro a la cadera”.

Según Balmain, Olivier Rousteing nos recordó “el buen par son un blazer y una falda lápiz. La suya es de tela más ligera, con abertura lateral, muy similar a las de principio de siglo”.