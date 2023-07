Colombiamoda 2023: Entrevista con ‘Chacha’ Posada, cofundadora de Informa Models

Ana Cecilia ‘Chacha’ Posada le dio vida hace más de 30 años a Informa Models, la agencia de modelos más grande y representativa del país. Todo empezó en 1987, cuando Posada y su gran amiga Margarita Gómez trabajaban como modelos en Medellín, y juntas tuvieron la idea de crear una agencia con el objetivo de descubrir nuevos talentos.

Te puede interesar: Colombiamoda 2023 y Diego Guarnizo: así fue la pasarela que ganó ovaciones de pie

El camino no solo las llevó a encontrar caras nuevas y a gestionar proyectos cada vez más grandes, sino también a formalizar el trabajo de los modelos en el país. Chacha cuenta que en ese entonces las cosas eran muy diferentes: “En esa época el modelaje funcionaba de otra manera, empezamos con modelos que eran las amigas de nuestros amigos, las hermanas, las primas, no es como era hoy.” Para ellas fue claro que en el mercado existía un vacío que podían aprovechar con su experiencia, ya forjada desde las pasarelas.

Ana Cecilia ‘Chacha’ Posada y Margarita Gómez son las fundadoras de Informa Models. Fotografía por: Felipe Loaiza

Hoy pueden hablar con confianza de sus logros, porque como ellas mismas lo dicen, los resultados hablan por sí solos: en su book tienen 200 modelos representados y 9.000 modelos de archivo. Dentro de sus anécdotas más memorables está la de haber convencido a Oscar de la Renta a venir a Colombia y presentar una colección aquí, a pesar de que no tenía negocios en el país. Chacha cuenta que después de una cita personal con él en Nueva York, Informa Models tuvo su primera pasarela con un diseñador internacional. “Estar 15 días con el equipo de Oscar de la Renta fue como hacer una carrera completa de cuatro años. Ahí aprendimos el detalle, las velocidades, cómo se manejan las luces, el manejo del vestuario y del calzado, y el dinamismo de crear una experiencia para el público.”

De sus primeras anécdotas y aprendizajes, Posada recuerda una pasarela de Loewe en la que se desfiló una chaqueta de la que solo se hicieron cuatro en el mundo, y cada una costaba 420.000 euros. Desde ahí quedó claro que cada prenda era “como un tesoro”, y que las colecciones debían ir aseguradas.

Mientras Chacha Posada recuerda estas experiencias sonríe y demuestra que es una mujer apasionada por su trabajo. Es evidente que, con el paso del tiempo, el gusto por lo que hace no ha disminuido y, por el contrario, ha aumentado a medida que el proyecto ha crecido.

Este año también son la pasarela oficial de Colombiamoda 2023

El modelaje como profesión

La empresaria explica que ser modelo no es una tarea fácil ni inmediata, y no basta con tener buen cuerpo y una cara bonita. Para Posada, lo que hace a un gran modelo es su capacidad de ser camaleónico, de cambiar y de transformarse. “Pudimos abrir la puerta a que ser modelo en Colombia pudiera ser una profesión. Una modelo que llega a los 18 años, a los 23 apenas está empezando su carrera. Tienen que ganar disciplina, orden y adaptarse a toda una metodología para preparar su cuerpo. Aunque la gente se imagina que no, normalmente los modelos son silenciosos, son tímidos. Entonces buscamos su “ángel”, y mientras ellos lo trabajan, nosotros somos los arquitectos que ayudamos a estructurar ese proceso”, asegura. “Llegan modelos de todo el país, de todas las edades y todos los contextos, y para preparar a cada uno, tienes que aprender a hablar su lenguaje también.”

Con respecto a los cánones de belleza, reconoce que en los últimos años las cosas han cambiado mucho. El medio se ha vuelto mucho más incluyente y diverso en cuestión de tallas, edad, raza y género.

Eso también lo ha enriquecido y lo ha hecho un mundo más interesante para todos, y no deja de ser un reto para quienes están dispuestos a trabajar en su propio talento y a cumplir ciertas exigencias.

“Cada uno de esos segmentos tiene un encanto. Tenemos modelos ‘sin edad’, como Karen Gaurisas, o en el mundo de las tallas grandes, que abre un nuevo universo para marcas de trajes de baño y de ropa interior, a Mariana López, por ejemplo.”

Cuando le preguntamos si extraña sus días de modelaje dice que aunque tiene buenos recuerdos, no los extraña. “Los disfruté al 100%. Empecé muy pequeñita, a los 14 años, y aprendí mucho, así que la verdad no miro para atrás. Este siempre ha sido el camino en línea recta. A veces me preguntan si voy a parar de trabajar, y la verdad no. Eso es un trabajo dinámico, visual, un mundo fascinante y cada escalón trae algo nuevo.”

Te puede interesar: Chamela en Colombiamoda 2023: así presentaron su colección junto a la revista Vea