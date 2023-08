Estos son los 6 colores que estarán de moda el resto del año

Al hablar de tendencias usualmente uno de los detalles principales es todo lo relacionado con el color, cuáles son esos colores que estarán de moda. Estamos aproximándonos a la temporada Otoño – Invierno, teniendo en cuenta que los grandes referentes se basan en la estacionalidad del hemisferio norte. A partir de lo anterior podemos tener una guía de cuáles estarán en furor, cuáles son esos matices que veremos en la calle con más predilección.

El color tiene un gran significado en nuestras vidas, por ejemplo, en tiempo de pandemia, muchos diseñadores les apostaron a los tonos vivos para darle algo emocionante a los ojos durante tiempos tan complejos. Pero para lo que se viene del año, la industria sugiere códigos más discretos y prácticos, con uno que otro destello de color. A continuación, te contamos cuáles son los más fuertes de la nueva temporada.

Rojo apasionado

Para este momento del año múltiples marcas cayeron en la tentación del carmesí, entre ellas Prada, Bottega Veneta, Fendi, Salvatore Ferragamo, y más. Algo interesante es que no se lleva solo en vestidos o camisas, también en prendas de exterior, para demostrar su impecable capacidad de ser el centro de atención. Pero esta tendencia no es para los débiles, pues la principal sugerencia es que se lleve de pies a cabeza, en look completo.

Gris corporativo

Ahora la elegancia se mide gracias al gris, que para muchos puede parecer una opción muy aburrida, pero la verdad, gracias a las siluetas limpias que vemos por estos meses, el resultado puede ser bastante atractivo. Puede tratarse de un cárdigan sencillo, hasta unos pantalones de lana de tipo sastre que no pueden faltar en el armario, incluso puede llevarse en un vestido de cóctel strapless, como el que se mostró en la pasarela de Alberta Ferretti.

Amarillo, en sus diversas variaciones

En la Semana de la Moda de Londres Otoño – Invierno 2023/2024 algo que destacó fue el llamado Spectra Yellow, un matiz mostaza vibrante. Sabemos que este color no es del gusto de todos, de hecho, muchas marcas ven cómo sus prendas amarillas terminan en la sección de rebajas siempre. Ferragamo y Christopher Kane mostraron versiones audaces, mientras que Molly Goddard, Tove y Givenchy se concentraron en versiones más suaves, mantequilla o vainilla.

Negro de pies a cabeza

Sobre todo, para los meses más fríos del año sabemos que el negro nunca perderá su encanto, no cabe duda de que es el color más fácil de llevar. Para esta temporada varias casas de moda crearon sus colecciones a partir de este protagonista, como Versace, The Row y también Givenchy. La propuesta es llevarlo en total look, además, como ya dejamos claro, con el negro nunca se falla.

Rosado chicle

La tendencia del Barbiecore sigue fuerte para lo que queda del 2023, así lo demuestran la gran cantidad de looks rosados que se vieron en la pasarela de firmas como Versace, Roksanda, Giorgio Armani o Rick Owens. Algunos diseñadores lo proponen para momentos nocturnos elegantes, con vestidos tipo cóctel, mientras que otros sugieren una opción más urbana, como pantalones metalizados.

Blanco nupcial

Una de las grandes tendencias para esta temporada es todo lo relacionado con novias, entonces es innegable el reinado del blanco o el marfil. Puedes ser opciones más modernas, como las que proponen Victoria Beckham, Salvatore Ferragamo o Richard Quinn, o algunas más clásicas, como la de Prada, solo que retirada de los accesorios y decoraciones exageradas.