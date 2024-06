Falda globo: aprende a usarla y a combinarla en tu outfit

En el ciclo constante de reinvención y redescubrimiento de la moda, la falda globo es un claro ejemplo de evolución. Este estilo, que añade un toque de volumen y dramatismo al atuendo femenino, ha regresado con fuerza para posicionarse como una tendencia clave en el mundo de la moda juvenil.

¿Cómo usar la falda globo?

La versatilidad de la falda globo permite crear combinaciones infinitas. Para un look diurno, se puede combinar con una blusa ajustada o un crop top para equilibrar proporciones. En cuanto a calzado, las zapatillas deportivas brindan comodidad sin sacrificar estilo. Para la noche, opta por una camisa de seda y tacones altos que estilicen la figura.

Los colores vibrantes y los estampados audaces son protagonistas en las versiones actuales de la falda globo. Los materiales como el tafetán y el satén añaden brillo y estructura, mientras que los algodones y linos ofrecen una opción más relajada para el día a día. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre el volumen de la falda y la paleta de colores que mejor complementa tu tono de piel y personalidad.

La falda globo tiene un diseño abullonado que recuerda a la silueta de una burbuja, ha capturado la imaginación de diseñadores y fashionistas por igual. Es originalmente popular en los años 80, por eso capturar esta prenda en la moda aesthetic es clave para una nueva forma de usarla. Esta prenda ha sido reinterpretada con materiales modernos y cortes innovadores para adaptarse al estilo contemporáneo que de seguro llamará tu atención.

Con las combinaciones adecuadas y un sentido del estilo personal, cualquier mujer puede hacer de esta tendencia su aliada en el mundo del fashion. Fotografía por: Tomada de redes

Accesorios para usar la falda globo

La falda globo no está limitada a un solo tipo de evento, por eso los accesorios que uses van a depender de la ocasión en que la uses. Puedes usarla en reuniones formales e informales, esta prenda puede adaptarse según el código de vestimenta.

Los accesorios son esenciales para completar cualquier outfit con falda globo.

Un cinturón delgado puede ayudar a definir la cintura si lo que buscas es una velada intensa y divertida.

Los collares largos o las bufandas ligeras pueden agregar longitud al torso, lo cual hace que se resalte tu glamour para una noche más tranquila y formal.

Los bolsos estructurados contrastan con el volumen de la falda, creando un juego de formas interesante en toda ocasión.

No temas a intentar cosas nuevas, si lo que buscas es añadir un toque más atrevido, usa cadenas, ganchos, pines y todo tipo de remaches que puedan añadir texturas en tu outfit.

Si lo que quieres es mantener tu estilo minimalista, prueba usar listones de colores pastel que agreguen ese toque coquette que te identifica.