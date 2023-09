Falda lápiz negra: así se usa la prenda que no puede faltar en tu armario

La industria de la moda se mueve a partir de las tendencias, lo que hoy está en boga, seguramente mañana no, además es cíclica, las modas van y vuelven. Pero si hay una prenda que es y siempre será indispensable en el armario de cualquiera es la falda lápiz negra, una que seguramente tu abuela ha apreciado siempre y que puedes heredar para usar en diversas ocasiones.

Lee también: Blake Lively demuestra cómo se lleva un enterizo setentero hoy en día

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta pieza de vestuario es sinónimo de femineidad, clasicismo y poder, hay quienes son detractores porque restringe, de cierta manera, el movimiento, pero lo cierto es que su silueta ha vencido todas las barreras del tiempo y hasta se ha convertido en un símbolo de todo lo genderless (sin género), pues, naturalmente, tanto mujeres como hombres se rinden a su encanto, entre ellos el diseñador Marc Jacobs, o el actor Jacob Elordi.

Aunque es posible decir que los contextos laborales son donde la falda lápiz tiene más prestigio, lo cierto es que ir a la oficina es posible con etiquetas más relajadas, sin la obligación de llevar blazer, o zapatos elegantes, pero de todas maneras esta prenda sigue siendo la protagonista, y esto lo demuestran grandes casas de moda, como Saint Laurent o Versace, demostrando que hay piezas tradicionalmente formales que tienen un gran atractivo en la nueva era.

¿Cómo combinar la falda lápiz negra?

Al hablar de las tendencias, es posible destacar los diseños inspirados en el icónico New Look de Christian Dior, en el que destacar la cintura es mandatario, así no lleves una falda, también en vestidos, o combinaciones con pantalones. Por ejemplo, en el caso de Versace, en la colección que mostró hace unos meses en Los Ángeles, la top model y socialité, Gigi Hadid, llevó una acompañada con una chaqueta blazer con hombros marcados, lo que creaba esa ilusión de avispa que tanto se busca actualmente.

Además: ¿Cuánto costaron los trajes de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, en los VMA?

Otra firma que es seguidora de la falda lápiz negra es Prada, con su colección Otoño – Invierno 2023/2024, Miuccia Prada decidió darle un giro más urbano e inesperado, pues propone llevarla con una chaqueta bomber en verde militar, la perfecta demostración de que este tipo de falda no es aburrida y que hay muchas formas de llevarla sin ser tan formal.

Siguiendo con las opciones, está Saint Laurent, su director creativo, Anthony Vaccarello, sugiere que esta prenda protagonista se lleve por encima de la rodilla, con medias veladas negras y chaquetas tradicionales con hombreras estructuradas para dar esa apariencia empoderada, de hecho, según él también la puedes combinar con chaquetas de cuero, para darle ese toque más rocker chic.