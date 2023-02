Genderless, la tendencia en joyería que está aquí para quedarse

La joyería sigue siendo un sector de la moda colombiana en completo avance e innovación, un claro ejemplo de esto es la más reciente propuesta de la diseñadora de joyas Aysha Bilgrami, que presenta la colección llamada ‘Sole’, la cual está inspirada en la belleza de los cuerpos celestes, como el Sol y la Luna, aunque principalmente en el gran astro, y cómo su simbología puede dirigirse de una manera genderless a sus clientes, pues las piezas se adaptan perfectamente tanto a un estilo femenino, como masculino.

Lee también: Kate Middleton brilló en los BAFTA con una de las tendencias más fuertes del año

Aquí encuentras más contenidos como este

Cromos conversó con la diseñadora para conocer un poco más de la inspiración mística que se esconde detrás de Sole, los materiales utilizados y las piezas que conforman esta propuesta.

Cromos: ¿Cómo vino la idea de la colección Sole?

Aysha Bilgrami: Mi suegra me regaló el libro ilustrado ‘Mitos del Sol’ de Hugo Niño del Banco de la República, sobre los diferentes dioses solares de Colombia, me disparó la curiosidad a indagar más sobre este astro. Su simbología de abundancia, vida y renacimiento, en las diferentes culturas del mundo y su energía masculina, me inspiraron a crear piezas genderless imponentes y atemporales cargada de energía y simbología solar.

C: ¿Qué te llevó crear una colección genderless?

AB: Nuestros clientes nos lo estaban pidiendo. Los hombres empezaron a compartir sus joyas con sus parejas, otras buscaban una selección más amplía. Así que decidimos juntar estos universos y el Sol con su simbología masculina fue el mejor momento para hacerlo.

C: ¿Cuáles son las claves para crear una colección genderless?

AB: Es un balance entre lo femenino y masculino, una pieza donde ambos se sientan representados.

C: ¿De qué piezas está compuesta la colección?

AB: Nuestro fuerte es la oreja y traemos toda una propuesta de piezas icónicas para todos los días de piedras apilar para crear un look imponente. Candongas en varios tamaños para todos los múltiples huecos, con el gas versátiles como dijes que se pueden usar colgados tanto de la candonga como de una cadena, Máximo aretes con piedras semipreciosas, nuestros icónicos ear cuffs, anillos modulares que cubren todo el dedo y argollas para el dedo meñique. Cadenas gruesas y delgadas, algunas con piedras semi preciosas grandes como el cuarzo titulado, lapislázuli y rubizoicita. Todas están ya disponibles en nuestra tienda Casa Creciente y Online, y otras llegan en el segundo drop en marzo.

C: ¿Qué materiales utilizar y cómo es el proceso de reciclado?

AB: Utilizamos plata reciclada y refinada de radiografías. Las radiografías contienen haluros para hacerlas sensibles a las radiaciones y la luz, entre esos están los haluros de plata. A través de un proceso químico y enzimático que lavan las radiografías y se separa el plástico del metal para luego refinarlo y obtener plata ley 1000.

Además: Cloud skin: ¿cómo lograr la última tendencia en maquillaje?

C: ¿Crees que existan tendencias en términos de joyería actuales? Si es así, ¿cuáles?

AB: Sí hay tendencias en joyería y van atadas a las de vestuario, sin embargo, no son tan cambiantes. En este momento los ear stacks están en furor que se caracterizan por orejas llenas de piercings y ear cuffs/orejeras, maxiaretes esculpidos, joyas con piedras semipreciosas o preciosas con mezclas de colores brillantes e inusuales.