Guerreras intergalácticas, Rabanne propone esta interesante tendencia para el 2024

Este mes tan excitante para la industria continúa con la Semana de la Moda de París y es momento de darle paso a una de las firmas que rompe con esa tendencia que hemos escuchado básicamente por el último año, el quiet luxury; estamos hablando de Paco Rabanne, o simplemente Rabanne, como proponen ser referidos ahora y cuyo director creativo en la actualidad es Julien Dossena.

La firma, que recientemente lanzó su línea de maquillaje, acaba de presentar su colección para la temporada Primavera – Verano 2024 y podríamos decir que las prendas daban alusión a unas amazonas, gladiadoras, guerreras intergalácticas, que nos alejan de la realidad y nos hacen soñar con una fantasía que va más allá del mortal entendimiento.

En un preview a la prensa, Dossena comentó la referencia a “Ibiza en los setenta, que era muy Paco Rabanne. Siempre hubo esta cosa [en su trabajo] en la que podía haber sacerdotisas místicas de alguna clase de templo, pero nunca podrías adivinar de qué era venían”.

Los detalles de la colección

Con diez años en el cargo, el diseñador francés ya tiene muy claro lo que desea en su trabajo para esta casa de modas basada en París, pero en esta ocasión quiso hacer énfasis en la técnica, los metálicos son un básico para sus creaciones. Algunos dirán que Rabanne se trata solamente sobre las prendas que están hechas con mallas metálicas, aunque eso no es cierto, Julien Dossena presentó más que eso.

Aparte de los vestidos, tops, faldas en este material, algo que realmente destacó de esta colección fue el drapeado y la forma en que telas (no de malla) eran envueltas sobre los cuerpos de las modas, por ejemplo, un vestido tipo sari en color negro del que no sabías cuál era el principio o su final. También vale la pena hablar de los flecos de lana que iban con pijamas futuristas con detalles brillantes, estos flecos también fueron vistos en vestidos, no solamente con ese toque metálico que tanto caracteriza a Rabanne.

Es así como nos damos cuenta de que esta colección tiene un valor más allá del Ready-to-Wear y tiene más tintes de Alta Costura de lo que muchos imaginarían, después de todo, una temporada atrás, Julien Dossena fue escogido para ser el invitado a diseñar la colección Haute Couture de Jean Paul Gaultier. Asimismo, son esos atributos los que hacen que Rabanne sea la próxima seleccionada para diseñar una cápsula especial para H&M.