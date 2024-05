H&M regresó a la Met Gala 2024

El 6 de mayo, H&M se unió a la noche más importante del año en la moda, la Met Gala. Awkwafina, Adwoa Aboah, Paloma Elsesser, Quannah Chasinghorse, Hari Nef and Stefon Diggs desfilaron por la alfombra roja luciendo diseños únicos de H&M.

El equipo de diseño interno de H&M, responsable de colecciones exclusivas que incluyen H&M Studio, crearon looks personalizados inspirados en la exhibición del Costume Institute de este año “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” y el código de vestimenta de la Gala, “The Garden of Time”. El tema de la exposición inspiró a la marca a pasar tiempo con los archivos de H&M desde sus raíces en 1947 como una pequeña boutique en Suecia. Inspirándose en el optimismo y la ultra feminidad de la moda de finales de los años 40 y 50, los archivos dieron paso a versiones modernas con looks dramáticos y adornados en tonos suaves y románticos inspirados en el tema de este año.

En el nuevo desfile de primavera se podrán ver dos looks de los archivos de la colección especial de H&M, incluido un vestido largo de poliéster reciclado con volantes en color melocotón y un vestido rosa pálido hecho de seda orgánica, viscosa y poliéster reciclado originarios de la colección Conscious Exclusive 2017 de H&M, los artículos seleccionados sirven como un ejemplo de la conexión emocional que puede tener la industria de la moda con el mundo natural. Sleeping Beauties: Reawakening Fashion estará expuesta al público del 10 de mayo al 2 de septiembre en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

“La Met Gala es un fenómeno cultural y un momento para que H&M muestre lo que podemos hacer en términos de moda hecha a medida. El tema de este año nos permitió crear diseños modernos y únicos, inspirados en la rica herencia de nuestra empresa, que nuestras invitadas lucieron sorprendente”, dice Ann-Sofie Johansson, directora de diseño de ropa femenina y asesora creativa de H&M, quien También asistió a la gala.

Awkwafina

Lució un vestido que se inspiró directamente en un traje de novia de archivo “Hennes” Fotografía por: Cortesía

Lució un vestido que se inspiró directamente en un traje de novia de archivo “Hennes”, con una silueta de falda de tulipán y una abertura alta en lujosa seda color crema-zibeline. Su llamativo escote con hombros descubiertos está bordado a mano con una delicada decoración de margaritas trazadas con cuencas y pedrería. Un bolso bordado complementa el look.

Paloma Elsesser

Lució un traje de dos piezas con significado escultural. La parte superior consta de un corpiño metálico hecho a medida, impreso en 3D y electroformado en un color verde oxidado. Fabricado en Los Ángeles por Michael Schmidt Studios, está adornado con flores de alcatraz impresas en 3D. El corpiño se combina con una falda de tafetán de seda color champán con dobladillo abullonado, que se lleva hasta las caderas para lograr un efecto relajado.

Quannah Chasinghorse

Llevaba una creación personalizada en azul, su silueta de bailarina se basa en el poder explosivo de una flor en flor y su tono específico honraba la flor estatal de su tierra natal, Alaska. El vestido consta de un gazar de satén de seda pura con una enagua de crinolina de tul que recuerda una época de gracia pasada. XX eligió complementar su look con un cinturón y aretes florales, ambos hechos por la diseñadora indígena Heather Dickson de Dickson Designs.

Adwoa Aboah

Lució una creación personalizada de dos piezas que personifica la feminidad contemporánea. El top consta de una capa de organza de seda de color rojo fuego, con volantes de tul que parecen pétalos, que se lleva sobre un bralette delicadamente bordado con pedrería. Se combina con una falda voluminosa con dobladillo abullonado en tafetán de seda rojo, aportando un toque moderno y sencillo a esta confección llena de encanto.

Hari Nef

Lució un vestido personalizado que canaliza la opulencia de la vieja escuela, con una silueta ceñida a la cintura que llega hasta el suelo en tafetán color crema superpuesto con paillettes y lentejuelas de estilo translúcido y nácar. Su romance atemporal se ve realzado por un amplio lazo color crema con un moderno brillo de organza líquida.

Stefon Diggs

lució un traje que ejemplifica la sastrería relajada, compuesto por una chaqueta cruzada con hombros marcados y solapas exageradas combinadas con pantalones anchos en terciopelo azul medianoche con lurex para crear una calidad fluida, con una V profunda que deja al descubierto su pecho, su silueta amplia combina atletismo con elegancia.