Kim Kardashian lanza un nuevo brasier con pezones y enciende la polémica en redes

Kim Kardashian está completamente concentrada en Skims, su marca de lencería, fajas y prendas para hacer ejercicio o estar en casa. Recientemente fue noticia por lanzar la línea masculina con una campaña protagonizada por astros del deporte, como el futbolista Neymar, pero ahora arrasa en Internet con un nuevo lanzamiento “Skims Ultimate Nipple Bra”, un brasier que incluye pezones para realzar este detalle en los pechos.

También te puede interesar: Rabanne se encuentra con H&M, todo lo que debes saber de la fabulosa colección

Aquí encuentras más contenidos como este

“¡El bra que finalmente rompió el internet está aquí! Nuestro revolucionario levantador, ahora con pezón para el último look que atrapa la atención. Compra ahora”, dice uno de los posts de la firma que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Si bien el mero sujetador ya deja bastante que decir, la campaña publicitaria también ha sido bastante comentada en redes sociales, protagonizada nada más y nada menos que la mismísima Kim Kardashian, en las imágenes adopta la apariencia de una profesora o científica que da clases sobre cómo el calentamiento global paulatinamente acaba con el planeta y hace una comparación con el Ultimate Nipple Bra con los icebergs, ella dice que a diferencia de estos últimos, los pezones del sujetador no se derretirán ni terminarán en otro lugar.

Aunque parezca que la personalidad de televisión se está burlando del calentamiento global, la verdad es que es una problemática que ella tiene presente y buscó que en la elaboración de está prenda se mejore la reducción de emisión de carbono. Asimismo, Skims decidió donar el 10% de las ventas de a One Percent for the Planet, una organización internacional cuyos miembros contribuyen con al menos un porciento de sus ganancias anuales para proteger el medio ambiente.

Este brasier que viene con pezones falsos incluidos está a la venta desde el 31 de octubre, viene en todas las tallas y colores neutros y tierra, tonos muy comunes en la marca de Kardashian.

Además: ¿Te gustan las uñas neutras? Hailey Bieber confirma el regreso de este color

Algo positivo es que el precio es bastante accesible, aunque varias referencias ya se encuentran agotadas. Este sujetador está hecho en una tela de microfibra satinada muy suave al tacto, viene con almohadillas de espuma cónicas integradas para dar más soporte y un levantamiento natural. También incluye alas suavizantes y un aro invisible acolchado que da un ajuste cómodo que no se clava ni pellizca, sobra mencionar que viene con los pezones ya incluidos.

Las reacciones que dejó el brasier con pezones de Kim Kardashian

Como ya mencionamos, esta pieza de Skims ha causado bastante revuelo en redes sociales, en la cuenta de Instagram hay comentarios de este tipo: “Nunca he esperado que Skims sea recatado, pero esto es completamente vulgar. Cancelé mi suscripción de la distribución de correos y dejaré de seguir aquí”.

Pero otros usuarios han destacado que este sujetador hará muy bien a mujeres que han sufrido de cáncer de mama y han tenido que pasar por una mastectomía, “Tengo cáncer de mamá en etapa cuatro, tuve una mastectomía el mayo pasado, reconstrucción en enero, no puede esperar a comprar uno y tener pezones otra vez. Gracias”.