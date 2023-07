Koló Altamixtura, la representación afro en Colombiamoda 2023

Koló Altamixtura es el resultado del sueño de dos hermanas, Natalia y Yerlis Marrugo Ríos, la primera enfocada en el lado creativo y la segunda en la parte administrativa. Este dúo dinámico decidió participar en el Programa de Juntanza Étnica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y ACDI/VOCA, y a partir de esto se unieron al programa ‘Mujeres Cambiando la Moda’, de Inexmoda y el Banco de Bogotá.

Lee también: Las tendencias más fuertes de la temporada para ellos

Aquí encuentras más contenidos como este

Estas iniciativas buscan destacar la labor del diseño con enfoque de género y étnico, teniendo en cuenta su gran valor y aporte en esta industria creativa. Después de todas las propuestas que participaron, Koló Alta Mixtura fue la escogida por su representación de la diáspora africana en el país, entonces tendrá la oportunidad de presentarse por primera vez en Colombiamoda, la feria que tendrá su más reciente edición a finales de julio.

Cromos conversó con Yerlis Marrugo, cabeza y directora operativa de Koló Altamixtura para conocer un poco más sobre su proyecto y la oportunidad de presentarse en esta gran plataforma para la moda colombiana.

Cromos: ¿Cómo se dio está oportunidad con Juntanza Étnica e Inexmoda?

Yerlis Marrugo: Es una oportunidad que se nos ha presentado, hemos estamos súper pendientes con ellos en diferentes convocatorias que ellos han hecho. Con Juntanza Étnica, en todas las convocatorias que ellos han hecho, más o menos un año hemos estado en contacto con ellos y fueron clave en el proceso de la inscripción al programa de formación porque inicialmente fue el programa de formación con Inexmoda y el Banco de Bogotá, que fueron unos pilares importantísimos.

Luego seguimos seleccionadas en ese programa de formación con sesenta mujeres a nivel nacional y hace más de una semana nos dieron la noticia de que somos la marca seleccionada para participar en Colombiamoda, en pasarela y stand.

C: ¿Para ustedes qué representa presentarse en una feria de esta talla?

YM: Primero que todo nos llena de mucho orgullo, satisfacción, es una gran oportunidad que nosotros queremos aprovechar, es una gran plataforma para nosotros de que el público nacional e internacional nos conozca. Queremos exaltar nuestras raíces, toda nuestra cultura afro, llevarla a otro nivel y que todo el mundo pueda conocerla desde nuestro punto de vista.

C: ¿Qué nos puedes adelantar de lo que veremos en la pasarela de Colombiamoda?

YM: Estamos trabajando en eso, estamos craneando toda la colección que vamos a presentar, obviamente nuestra inspiración siempre va a tener toda la parte ancestral y todo el toque de la parte africana, entonces queremos fusionarlo con lo contemporáneo.

C: ¿Qué opinas sobre la posibilidad de apropiación cultural a partir de prendas con diseños inspirados en lo africano?

YM: Es un tema complicado, la apropiación cultural siempre ha sido un tema, sin embargo, nosotros tratamos de manejarlo, porque en el caso de nosotros, tenemos algún cliente que no son 100% afro o que no son afro pero le gusta nuestros diseños, lo que hacemos, y nuestra representación, entonces desde ese punto de vista no lo vemos tanto como una apropiación cultural, sino como compartir nuestro legado con las otras personas que no son afro, una apreciación.

C: ¿Cómo es el proceso de acompañamiento a sus clientes que quieres una pieza personalizada y/o exclusiva?

YM: Nosotros hacemos diseños exclusivos y sobre todo personalizados, también a la medida, todas las tallas las manejamos, puede ser desde la XS a la XXXL, porque queremos que sea para un público amplio. También tenemos en cuenta los gustos de las personas para diseñarles esa prenda, los colores, el cuerpo, plasmar nuestros diseños, nuestra elegancia, nuestra exclusividad.

Además: ¿Cómo se hace el latte makeup? La nueva tendencia en maquillaje

C: Hay una sensación de que la costa pacífica ha estado más presente a la hora de mostrar su cultura, en comparación a la caribe, ¿qué opinas de esto?

YM: Puede ser, digamos que en el ámbito de la moda, viéndolo un poco más objetivo se puede decir que sí, la costa pacífica se ha apropiado más de la moda, pero bueno, nosotros llegamos para ser representación del Caribe y demostrar que tenemos una moda muy especial.

C: ¿Qué nos puedes decir del significado detrás de la marca?

YM: La marca se llama Koló Altamixtura, koló es una palabra de la lengua bantú y esta es una base de la lengua palenquera, como toda nuestra ropa tiene la trascendencia africana decidimos tomar eso, además porque nuestras prendas son súper coloridas. En cuanto a Alta Mixtura, nosotros nos enfocamos hacia la alta costura, la mixtura hace referencia a toda la fusión, la variedad y la diversidad que tenemos en Colombia.