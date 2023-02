La cantante pereirana Kali Uchis protagoniza la nueva colección de H&M

Dejando un poco de lado la música, Kali Uchis siempre ha mostrado gran interés en el mundo de la moda, más allá de su estilo en la alfombra roja y en sus videos musicales, ella tiene su propia marca de ropa, Bodied by Uchis, asimismo, protagonizó el calendario Pirelli en 2022 y este año regresa con un nuevo capítulo que la une a esta industria, ya que es la imagen de la nueva colección, Primavera – Verano 2023, para H&M Studio, la línea más lujosa de esta marca de origen sueco.

Esta colección combina el drama, el glamour y la comodidad, atributos que pueden apelar a muchas personas, y que además se relacionan muy bien con la estrella de origen pereirano, que no teme a arriesgarse con su estilo, pero que tampoco ignora el poder de un buen básico, “Siempre me encanta una camiseta blanca clásica y un look de jean o incluso algunos tops cortos y camisetas sin mangas”.

Esta nueva presentación de H&M Studio, aunque puede ser práctica, no rechaza la elegancia, está inspirada en la idea de “una megaestrella moderna que se desliza sin problemas entre un look de actitud informal y una alfombra roja centrada en el glamour”. Asimismo, es una carta de admiración a grandes estrellas del cine clásico, como María Félix, Audrey Hepburn y Marilyn Monroe.

¿De qué está compuesta la colección?

La colección presenta una gran variedad de prendas que se ajustan a múltiples ocasiones, va desde vestidos voluminosos, hasta piezas de jeans o hoodies que se son perfectos para un momento más informal. Pero eso no es todo, también viene con una línea de lencería con adornos en pedrería, muy del gusto de Kali Uchis.

Para quienes no pueden esperar tener en sus manos este vestuario, la colección Primavera – Verano 2023 llega a tiendas desde el 2 de marzo, así que mientras tanto calma.