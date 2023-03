La elegancia vuelta colección, Saint Laurent abre la Semana de la Moda de París

Para Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, el espacio en que se muestran sus diseños es un aspecto importantísimo. Este 29 de febrero cerró el primer día de la Semana de la Moda de París, en la que se muestran las colecciones de la temporada Otoño – Invierno 2023/2024, y lo hizo recreando el salón del hotel Intercontinental en el que se enseñaba la línea Alta Costura de icónica casa de modas desde 1976 hasta 2001.

Tras más de seis años a la cabeza de esta marca parisina, es más que evidente que el diseñador belga está cómodo en su posición y sabe muy bien qué es lo que está haciendo. En su trabajo ha demostrado un nostálgico interés por los archivos, pero en esta ocasión, además de esa sensibilidad retro, el foco fue la elegancia.

“Quería hacer algo alrededor de esa idea, algo firme y enfocado”, dijo Vaccarello a la prensa previo al desfile. “Tal vez la elegancia es algo de lo que no tenemos sentido hoy. Tal vez no nos importa. Tal vez tiene otro significado, o tal vez no tiene ningún significado en absoluto. Pero realmente quería traer esa idea de estar vestido”.

Esto se notó en la consideración puesta en cada una de las prendas en todos los looks mostrados, tenían ese sentido, especialmente en los trajes con falda, que tanto le gustaban al mismísimo Yves Saint Laurent, aunque la referencia que tenía el belga eran Melanie Griffith y Sigourney Weaver.

Las siluetas y las texturas de la nueva colección

Las texturas y siluetas fueron clave, esbeltas, con faldas lápiz que iban por encima de la rodilla, una aventura nueva para el director creativo, chaquetas con hombros fuertes, algunas de sastrería, otras en cuero, tipo biker, pero muy masculinas, todo en contraste con los tops drapeados que iban asimétricos, con lazos en el cuello o por encima de un hombro, pero la simpleza también es admirada, por ejemplo, en los tank tops de algunos outfits. Además, todas las modelos desfilaron con gafas de aviador, para darle un toque cool extra.

Además del chifón, el cuero y la lana, el terciopelo y el encaje también fueron protagonistas, todo para develar a la mujer seductora, ADN intrínseco de Saint Laurent. Lo interesante es la facilidad con que Vaccarello diseña toda esta historia, sin tener recurrir a la extravagancia, más bien lo hace con discreción, intimidad y como ya mencionamos, elegancia, algo que va muy acorde a la colección masculina que él mismo presentó a finales de enero, ¡bravo!