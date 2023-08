La historia del bolso Birkin, el más deseado en el mundo entero

Hace unas semanas una trágica noticia sacudió a la industria de la moda, pues Jane Birkin, uno de los íconos de estilo más grande, había fallecido. La inglesa más francesa había engalanado con su belleza el cine, pero también demostró su talento en la música, especialmente acompañada por su expareja Serge Gainsbourg, ¿cómo olvidar ‘Je t’aime, moi non plus’? Pero su contribución a la moda está plasmada en el bolso más deseado del mundo, bautizado con su propio apellido y elaborado por Hermès.

Sabemos que la industria del lujo funciona a partir de lo aspiraciones, lo que las personas desean ser y obtener para sentir que están en cierto nivel de la vida, o de la sociedad. Recordemos que el personaje de Samantha Jones en ‘Sex and the City’ decía que sentía que lo había logrado todo en la vida cuando pudiera obtener un bolso Birkin.

Esta simple cartera al ojo mundano representa más de lo que muchos podrían asimilar, más allá de tener la habilidad de albergar diversos objetos útiles para el día a día, viene con el poder de adquirir un estatus exclusivo y de máxima elegancia. A continuación, te contamos la historia de este objeto de deseo.

Cursaba el año 1982, durante un vuelo desde París hacia Londres, se encontraba el jefe ejecutivo de una de las firmas de lujo más antiguas, Hermès, Jean-Louis Dumas, al lado estaba la incomparable belleza de Jane Birkin, que por esa época solía usar un gran bolso de mimbre o paja, para ella era el objeto perfecto para viajar.

Lo curioso es que este bolso iba guardado en el comportamiento superior de su asiento y todo lo que llevaba en él de repente cató al suelo, en ese aparatoso momento, Dumas le preguntó a la británica por qué usaba esta clase de cartera, ella respondió que se le dificultaba encontrar un bolso de cuero con el tamaño perfecto para salir de paseo o tener una escapada de fin de semana.

Con este problema en mente, el presidente de Hermès se puso en la tarea de crear una cartera del tamaño que se ajustara a las necesidades de la artista, usando los mejores materiales perfectos, fue el mejor regalo para ella en 1984. Luego salió al mercado abierto, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la casa de modas francesa.

Portar un bolso Birkin tiene tanto significado que es representado como un objeto de lujo supremo en la cultura pop, referencia en diversas series y películas, no solo ‘Sex and the City’, también ‘Gilmore Girls’, o ‘Gossip Girl’.

Tal es la fama de este accesorio de marroquinería que las personas interesadas en él tenían que entrar en una lista de espera que podría tardar hasta seis años, sin embargo, la firma anunció en 2010 que dicho listado ya no existiría y que, básicamente, estaría disponible para quien quisiera comprarlo.

¿Cuánto cuesta el bolso Birkin?

Este ícono de Hermès puede rondar un precio entre 5 mil y 7 mil dólares en Europa, mientras que en Estados Unidos puede alcanzar los 10 mil. La marca justifica el precio por su elaboración artesanal, la atención a detalles es especial y completamente elaborado a mano. El Birkin puede ser elaborado en pieles raras, como la de cocodrilo o la de avestruz, entonces, dependiendo de la rareza del animal, el costo puede ascender.

Por ese mismo motivo, organizaciones en pro de los derechos animales, como PETA, suelen protestar en contra de su fabricación. De hecho, en años anteriores, la mismísima Jane Birkin le ha solicitado a la marca que quite su nombre de él.

Otro dato curioso del bolso Birkin es que en 2016 se demostró lo rentable que era su compra, pues para revenderlo se generaba una ganancia de hasta el 14,2%, dando una rentabilidad mayor a la que se puede obtener con negocios de bienes de finca raíz.