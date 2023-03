Las tendencias en looks de moda del Estereopicnic 2023

El Festival Estéreo Pícnic este año tuvo un día extra de actividades y conciertos, y le dio la oportunidad a sus asistentes de llevar sus mejores looks.

Los asistentes del evento también pudieron disfrutar de artistas como The 1975, The Change, Tame Impala, Melanie Martínez, Cigarettes After Sex, Drake, Rosalía, L’Emperatrice, The Chemical Brothers, Moderat, Jerry Rivera, Wu Tang Clan, entre otros.

La música y el show, el espectáculo y el encuentro con la comunidad son los pilares principales protagonistas y pilares del festival, y es sin duda un lugar para que los asistentes sean libres, expresen su identidad a través de la moda. El Estereopicnic, además, se ha preocupado por construir una identidad que busca apoyar la diversidad, por eso su slogan de “Un Mundo Distinto”, en donde “todos somos los distintos”, es uno de los más sonados y acogidos entre la gente.

Nataly Galvis Fotografía por: Arturo Rodriguez

Lo cierto es que es un espacio abierto para todos los gustos, y de a poco se construye un festival en el que, como los grandes festivales del mundo, sus asistentes se animan a más cuando de moda y libertad se trata. Este año los outfits y accesorios fueron tapados por los impermeables que protegieron a los asistentes de la lluvia pero en los momentos en los que la lluvia cesó, pudimos verlos brillar de nuevo.

Estos fueron algunos de los looks y las tendencias que más se destacaron en el festival. Esta quizás sea la inspiración que necesitas:

Las tendencias en el Estereopicnic 2023

Definitivamente se sigue imponiendo la estética Y2K que ha conquistado a la generación Z: con gafas cuadradas, maquillajes glamurosos, crop tops, pantalones cargo, plataformas, metalizados y más.

1. Pedrería de colores en maquillaje

De los mayores protagonistas de la noche.

Enterizos de pijama y animales

Nunca falta este super clásico de festival que además de divertido, protege de la lluvia y el clima.

Outfits con transparencias y monocromáticos

Siempre un acierto.

Bucket hats

Un clásico del Y2K.

Los tonos neon siguen estando de moda.

En todo tipo de prendas: zapatos, crop tops y tops, chaquetas, impermeables, labios y maquillaje, pantalones y uñas. Este fue un gran protagonista de las noches

Los vimos en accesorios y también en el pelo.

Maquillaje bicromático

Un labio de un color y otro de otro, una ceja de un tono y la otra de otro, de todos los colores y sin reglas fijas.

Sudaderas cortas con tenis

Además de las siluetas anchas, vimos muchos pantalones de sudadera altos, con medias blancas.

