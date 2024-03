Las transparencias en auge: Bella Thorne lidera la tendencia del momento

Tras la realización de la Semana de la Moda en Milán y París, una de las tendencias más destacadas y marcadas fue sin duda la de las transparencias. Según el portal especializado TagWalk, se presentó un aumento del 40% en el uso de transparencias en las principales marcas de alta costura.

También puedes leer: Imperdible: estas son las 5 tendencias que dejó la Semana de la Moda en París

La Semana de la Moda en Milán y recientemente en París fueron eventos llenos de glamour, en los que las principales marcas establecieron las tendencias para las colecciones de otoño-invierno. Las transparencias trazaron un distintivo casi perfecto entre las prendas recatadas y la sensualidad.

Las prendas que dejan ver la piel son la combinación ideal para aquellos que desean tener un estilo sensual y romántico. Estas prendas fueron protagonistas en muchos vestidos, faldas y tops durante los desfiles.

Bella Thorne lideró la tendencia de las transparencias

Bella Thorne estuvo presente durante la pasarela italiana, la cual llamó la atención de toda la industria de la moda y de los amantes de la alta costura. Por cinco días las más prestigiosas firmas presentaron sus más recientes colecciones.

Esto te puede interesar: 5 ideas para combinar tu ropa con tu novio en 2024. Así es la moda twinning

Este destacado evento de la moda, como era de esperar, llamó la atención de muchas figuras públicas de gran relevancia, tal como fue el caso de la actriz, modelo, cantante y bailarina, Bella Thorne, que fue una de las primeras en llegar y que, desde los primeros momentos en la ciudad italiana, se robó la atención de la prensa mundial.

La actriz estadounidense estuvo presente en el desfile de Otoño-Invierno 2024 de Diesel y lució un vestido largo completamente transparente, que permitía ver su ropa interior. Completó su atuendo con tacones a juego con el color, un bolso dorado con detalles, y como accesorios, unos aretes largos y su anillo de compromiso de diamante en el dedo anular de la mano izquierda. Thorne optó por llevar su cabellera roja ondulada sobre la espalda y en ocasiones sobre sus hombros.

La actriz de 26 años, quien es recordada por participar en producciones como Blended, The duff, The babysitter, Keep watching, Measure of revenge, Rumble through the dark, entre muchas otras, llegó a la alfombra roja del desfile de Diesel y desde su entrada al recinto capturó la atención de los fotógrafos que se encontraban allí. Esto demuestra, una vez más, que, tal y como ha demostrado en varias ocasiones, no teme ser atrevida con sus looks.

La actriz estadounidense ha dejado en claro su gusto por la moda, y por esta razón, en una entrevista con la Revista People, la también modelo mencionó que su estilo “es fuerte” y por eso, cada vez que se encuentra con su estilista, “trae seis o siete estantes. Elijo lo que me gusta y lo que no me gusta”.

Sobre su estilo irreverente y que, en muchas ocasiones, rompe esquemas, la actriz comentó en una entrevista con V Magazine, “soy la definición de una perra incomprendida en esta industria”.