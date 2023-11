Latin American Fashion Awards: Una noche histórica para la moda latinoamericana

Los Latin American Fashion Awards reunió a los mejores talentos de la moda latinoamericana el pasado 4 de noviembre en República Dominicana, durante su primera edición y en una premiación que hizo un especial reconocimiento al mejor trabajo latino en diferentes campos de la moda.

Te puede interesar: Los mocasines: Em Rata, Gigi y Bella Hadid tienen la clave para usarlos en 2023

Este evento fue fundado por dos auténticas leyendas de la moda latinoamericana, Constanza Etro y Silvia Argüello, y pusieron su larga trayectoria a disposición de la moda latina, para crear estos premios cuyo propósito es visibilizar talentos y convertirse en una plataforma cada vez más relevante para los latinos, además de honrar la herencia cultural de la región, celebrar la diversidad y la inclusión, y promover un futuro que destaque el continente.

Su primera ceremonia y entrega de premios fue en República Dominicana, y celebrado en el icónico Anfiteatro de Altos de Chavón en Casa de Campo, en un emocionante evento lleno de emociones, anécdotas y mucha celebración. La Ceremonia de Premiación fue conducida por Leslie Grace, la reconocida actriz y cantante de raíces dominicanas, e Iván de Pineda, el argentino-español modelo de moda internacional, actor de cine y presentador de televisión.

El prestigioso jurado internacional estuvo conformado por Haider Ackermann, quien entregó algunos de los premios de las 14 categorías, al tiempo que ofreció a los asistentes una visión de lo que hace que el talento latinoamericano destaque en el mundo, la identidad, los retos actuales y los hitos. La editora en jefe de ELLE USA, Nina García, presentó el premio a la “Marca del Año” para Raúl López (Luar); la periodista e ícono de la industria, Anna Dello Russo presentó el premio a la “Marca de Accesorios del Año” para Daniela Villegas; la Jefa de Contenido de Vogue México y Latinoamérica. La ceremonia fue acompañada por otros miembros que entregaron los premios restantes, entre ellos: Karla Martínez de Salas, Carlos Nazario, Indya Moore, Bruno Aveillan, Sara Sozzani Maino, Carmen Busquets, y la Directora de Moda de Vogue Brasil, Vívian Sotocórno.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación de J Balvin en el espectáculo de medio tiempo. Tras recibir el premio “Icono Latino de la Moda del Año”, entregado por Constanza Etro y Silvia Argüello, la superestrella mundial de origen colombiano hizo que todos los invitados se pusieran en pie y bailaran al ritmo de sus conocidas canciones.

Conoce a los ganadores de las 13 categorías:

El icónico trofeo de los Latin American Fashion Awards ha sido creado por el artista contemporáneo salvadoreño Studio Lenca, que actualmente trabaja en los TKE Studios de Tracey Emin en Londres.

Latin Fashion Icon of the Year: J Balvin

Designer of the Year: Nominados: Johanna Ortiz - Colombia; Kate y Laura Mulleavy - Mexico; Raúl López - República Dominicana; Stella Jean - Haití. Ganador: Willy Chavarría - México.

Brand of the Year : Nominados: Agua by Agua Bendita - Colombia; Botter - Curaçao, República Dominicana; Farm Rio - Brasil; Johanna Ortiz - Colombia; Nous Etudions - Argentina. Ganador: Raúl López - República Dominicana.

Emerging Designer/Brand of the Year: Nominados: Àcheval - Argentina; Banzo - Mexico; Diotima - Jamaica; Elena Velez - Puerto Rico; Lucas Leão - Brasil. Ganador: Karoline Vitto - Brasil.

Artisanal Project of the Year: Nominados: A New Cross - Colombia; Ayni - Perú; Carla Fernández - México; Joao Maraschin - Brasil; Mozhdeh Matin - Perú. Ganador: Verdi - Colombia.

Responsible Project of the Year: Nominados: Chain - Argentina; Ponto Firme - Brasil; Vístete de Sueños - Venezuela. Ganadores: Desserto - México; Ecocitex - Chile.

Accessories Brand of the Year: Nominados: Fernando Jorge - Brasil; Paula Mendoza - Colombia; Sordo - Venezuela. Ganadores: Daniela Villegas - México.

Fashion Film of the Year: Regreso a Venezuela de Maco Diaz - Venezuela; Rito de Mar+Vin - Brasil; The Desert Spirit de Mauricio Sierra - México. Ganador: “Divina” by Ode - Brasil.

Model of the Year: América González - Venezuela Devyn García - Cuba; Lineisy Montero - Dominican Republic Valentine - México. Ganador: Hiandra Martínez - Dominican Republic.

Fashion Photographer of the Year: Mar + Vin - Brasil; Sofía & Mauro - Argentina. Ganador: Camila Falquéz - Colombia & Mexico

Emerging Fashion Photographer of the Year: Nominados: Gleeson Paulino - Brazil Pedro Napolinario - Brasil; Santiago Sierra - México. Ganador: Elliot & Erick - Cuba.

Fashion Artist of the Year: Nominados: Stephania Yepes - Colombia; Chino Castilla - México. Ganador: Marcelo Gutierrez - Colombia

Dominican Republic Local Star: Nominados: Giannina Azar - Designer; Indo Mita - Art Gallery; Le Blanc Studios - Brand; Tiempo de Zafra - Responsible Project; Yoanny García - Marca de Accesorios. Ganador: Lineisy Montero - Model

Fashion Influencer of the Year: Nominados: Zucki - Mexico; Babba Rivera - Chile; Camila Coutinho - Brasil; Laura Tobón - Colombia; Marina Testino - Perú. Ganador: Zaya Guaraní - Brazil.

Te puede interesar: Beatriz Camacho lanzó la colección ‘WildFlower’ en Bogotá