Los 5 tipos de chaquetas para mujer y hombre más populares de 2024

En el mundo de la moda, las chaquetas siempre han sido un elemento esencial en cualquier guardarropa. En 2024, cinco estilos de chaquetas han destacado por encima del resto. Aquí te presentamos un vistazo a estos estilos de chaquetas que han dejado una marca en la moda de 2024 con sus diferentes estilos.

Las 5 chaquetas que están de moda en 2024

1. Chaqueta bomber

Las chaquetas bomber son uno de esos regresos que nos alegramos de que hayan vuelto a ponerse en el foco de la moda actual. Con ese aire noventero, cómodas y versátiles, puedes optar desde el modelo clásico en verde caqui, hasta otras opciones clave en camel o negro. Estas se pueden combinar con jeans y zapatillas para un look casual.

2. Rebeca de ganchillo

Las rebecas de ganchillo son una de las prendas fetiche de las francesas. Además de ser ideal, sigue la tendencia más puntera de este 2024: el estilo coquette. Puedes crear contraste con unos pantalones ajustados y tonos oscuros para un estilo más elegante, o lanzarte de lleno a ella, añadiendo lazos y bailarinas.

3. Chaqueta parka

Las chaquetas tipo parka son un clásico de inspiración militar que merece un lugar en tu armario. En primavera, cobra protagonismo, ya que es una pieza clave idónea para los imprevistos de la estación. Este 2024 la parka se ha reinventado para adaptarse a los looks más audaces del momento. Es la chaqueta que mejor combina con tus vaqueros de confianza y unos botines o con un vestido largo y sneakers. Zara, Mango y Massimo Dutti cuentan con modelos impecables aptos para diferentes presupuestos y estilos

4. Chaqueta denim reinventada

Como bien habrás visto, el denim es toda una fiebre en el street style, y no paramos de verlo cada vez en más prendas. Como buena tendencia que sabe adaptarse en el tiempo, ahora evoluciona en el terreno de las chaquetas, apostando por modelos estilo caja, con bolsillos XL y muchas modificaciones que siempre encajarán a tu estilo.

5. Chaqueta de cuero vintage

Cuanto más vintage, más auténtico será el resultado. Si tienes suerte de encontrar en el armario de tu familia una chaqueta de cuero, recupérala y empieza a incorporarla en tus looks. Estas chaquetas se pueden combinar con una variedad de prendas para crear looks elegantes y modernos. No tengas miedo de pintarlas y agregarles tantos accesorios como quieras.