Estos son los looks más icónicos de Emily en París ¿hay referencias colombianas?

El 15 de agosto se estrenó Emily en París, temporada 4, y desde su llegada comenzaron a destacar los looks que visten los personajes. La serie se ha destacado por su historia y por su impacto en la moda.

Te puede interesar: Romper el círculo: esta es una guía para saber cómo salir de una relación abusiva

¿Quién diseña el vestuario de Emily en París?

Desde la nueva llegada de Emily en París, la serie comenzó a deslumbrar las pantallas con icónicos looks aclamados por los fans. En esta temporada llegaron 25.000 piezas de moda a los talleres del diseño de vestuario de la serie.

3 looks de Emily en París temporada 4

Te presentamos los looks más llamativos en la primera parte de la temporada 4, estrenada el 15 de agosto en la plataforma Netflix .

1. Look de Emily en el primer capítulo

La temporada comienza con un vestuario que resalta por sus colores vivos. Utiliza unos shorts verdes de jacquard y un corpiño a juego de Philosophy di Lorenzo Serafini, cárdigan crop de punto rosa de Jacquemus, bolso de cuados verdes de Kate Spade y zapatos blancos con tacón trapecio de Nodaleto.

2. Look de mascarada de Emily

El creador de este hermoso diseño es Harris Reed. El director creativo de la firma de lujo ‘Nina Ricci’ se ha declarado fan de la serie y asegura que a su llegada a París para trabajar en la marca, coincidió con la segunda temporada del éxito de Netflix y allí conoció a Lily Collins, con quien conectó a tal punto de llegar a esa colaboración.

La referencia principal para la inspiración de este look es el baile ‘Black and White Ball’, una famosa velada de la alta sociedad que tuvo lugar en Nueva York en 1966.

Además: Reparto Emily en París: Nuevos personajes, estreno y tráiler de la temporada 4

3. Conjunto amarillo con raíces colombianas de Emily

Lo mejor para lo último: en esta nueva temporada la moda colombiana llegó a deslumbrar en la serie, este conjunto se convirtió en uno de los looks preferidos por los fans de la serie y amantes de la moda.

La influencia de la moda colombiana se presenta en un accesorio, se trata del bolso que acompaña al vestido monocromático de Emily, que resalta por su color vibrante, y su origen, pues tiene el sello de Silvia Tcherassi.

Uno de los looks más icónicos de Emily en París de la 4.ª temporada tiene el sello de diseñadora colombiana, uno forma de resaltar el trabajo y talento de los diseñadores colombianos. Fotografía por: Tomadodeinternet

Un accesorio que le da un giro interesante a cualquier atuendo sencillo, puedes utilizarlo un fin de semana, con un outfit casual como jeans y sandalias, puede ser una forma perfecta de estilizar el outfit.

Con esta iniciativa, Marylin Fitoussi tiene como intención utilizar la visibilidad e impacto que tiene la serie para darle espacio a moda de Latinoamérica, una forma de descubrir grandes diseñadores a nivel mundial.

Si no te has visto la primera parte de Emily en París, ¿qué estás esperando? Ve a disfrutar de su historia mientras aprecias estos looks icónicos en la moda. Y, por supuesto, apreciar en la pantalla el accesorio que proviene nada más y nada menos que de la moda colombiana.