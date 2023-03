Los looks más interesantes de street style están en esta cuenta de Instagram

Aunque nos encanten las pasarelas y las alfombras rojas, en el día a día nada nos influye más que el street style o estilo callejero e incluso las cuentas de Instagram para bien o para mal. Hay algunos outfits que no toleramos y otros que nos inspiran inmediatamente para hacer algo similar, y copiar estilos con ropa que parece estar más a la mano.

La gracia de la inspiración del street style es que además parezca cercano, que no sea del todo imposible de copiar y que muchas veces nos permite reimaginar prendas que ya tenemos en el closet, relegadas a una sola forma de usar o de combinar.

Para fomentar tu inspiración, tenemos la cuenta de la fotógrafa Asia Tipek, que tiene ouftits con básicos, y prendas muy especiales que seguro puedes replicar.

El Instagram de Asia Tipek nos inspira con tendencias de street style:

Estos son los looks de street style más cool y sencillos para copiar

El cuero, el cabello recogido y los accesorios dorados

Esta chica lleva un abrigo de cuero largo con un pantalón de gamuza, lo puedes combinar con un top blanco o gris como el de la foto, y recogerte el cabello con accesorios dorados. Es muy fácil de replicar pero es un outfit elegante, cool, llamativo y sobrio para cualquier ocasión. Puedes agregar unas gafas de sol chunky y unas plataformas.

Un abrigo statement mejora todos los básicos

Hay ciertas piezas de nuestro closet que son todo un statement de afirmación y originalidad. A esas no hay que tenerles miedo, pueden hablar por sí solas y son fáciles de combinar. Este fue el caso de un abrigo bordado que luce en Copenhaguen la modelo Caroline Lossberg y fue retratada por la fotógrafa. “Se le puede dejar todo el protagonismo del look y combínalo con prendas muy sobrias para no saturar el resultado final”, se recomienda en Telva.

Chaqueta de cuero vintage con pequeño vestido negro y botas

Este look no tiene que ser idéntico, puedes encontrar una chaqueta de tu gusto, pero nos encanta que sea marrón claro y que combine con las botas hasta la rodilla. No tienes que esforzarte demasiado, solo usar un little black dress o pequeño vestido negro y unas buenas gafas de sol y tendrás una pinta super glamurosa.

Reivención de las camisas blancas

No tengas miedo de mostrar un poco de piel, ábrela y deja que tu abdomen sea el protagonista, combínalo con pantalones anchos negros o baggies y una super cartera de color, de diseño o alguna de tus piezas favoritas de statement.

No temerle al monocromo

Elige tu color favorito y verás que puedes combinar un outfit perfecto de solo ese color, llamas la atención, eres chic y algo futurista.

