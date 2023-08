Los shorts chinos son la nueva tendencia preppycore del verano

Los shorts chinos para mujer son la nueva tendencia de verano, y han desplazado por completo a los shorts de jean y de lino. Su razón es que está de regreso la tendencia preppycore pero también, que en esta temporada se ha buscado un poco un look más refinado.

Se ganan su nombre porque son una versión corta del clásico pantalón chino, que en general es de algodón. En esta temporada 2023, según Glamour, encontrarás siluetas slim fit y relaxed fit, con la parte delantera plana, con cordón o con cintura elástica. “Aunque la mayoría vienen en una paleta refinada de azul marino, caqui, piedra y crema, también encontrarás tonos rojos, coral y pastel lavados como opciones para el street style”, explican los expertos.

Lo agradable es que te mantendrá ligero, pues este tipo de tejido no es pesado y los shorts chinos son transpirables, ideales para vacaciones y para cualquier otro momento del año en el que tengas una escapada al calor.

¿Cómo recomiendan combinar los shorts chinos?

Como lo muestra la revista Glamour, para combinar esta prenda debes seguir las reglas básicas del closet preppycore, como lo hacía la princesa Diana en los años noventa, un ejemplo es el que está a continuación, con polos, buzos americanos y sudaderas:

Pero, como dicen los expertos: “que sean los favoritas de las preppy no significa que no puedas llevarlos con cualquier otro estilo. Empieza con una camiseta blanca lisa y unos pantalones chinos cortos, y luego, prueba a pasar pañuelos por el cinturón para darles más personalidad”. Nosotros sugerimos que si no estás en verano y en pleno calor, puedas usarlos con mocasines con plataforma, medias blancas, y alguna de tus blusas favoritas, siempre se le puede dar un giro ideal. Los chalecos de colores también son una gran opción.

¿Hay una diferencia entre los shorts chinos para hombre y para mujer?

Aunque puede ser una prenda muy unisex pues son similares sobre todo en silueta y funcionalidad y tejido, hay que recordar que el corte de los de hombre puede ser mucho más recto, y los de mujer tienden a abrir un poco las caderas en una curva para adaptarse a siluetas femeninas y que se vea la cintura más estrecha. Sin duda, la prenda es para cualquiera que la quiera usar y si lo que buscas es una curva en tus shorts, la prenda femenina será la mejor decisión. Lo importante es que se ajuste a tu cuerpo y look.

