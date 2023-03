Los Teletubbies están de vuelta con esta fabulosa campaña de moda

Hace unas semanas Jimmy Choo reveló su nueva colección que tenía como protagonista a Sailor Moon y ahora otros muñequitos que grabaron la infancia de los niños de los noventa y 2000 se vuelven centro de una campaña de moda, se trata de los Teletubbies, que protagonizan la nueva campaña de Christian Cowan.

El diseñador inglés ha venido agarrando mucha fama y reconocimiento dentro de la industria, hizo una colaboración con Doritos y hace poco vistió a Sam Smith para su videoclip ‘I´m Not Here to Make Friends’ con una capa que tenía 300 mil plumas de faisán negro.

Ahora, Cowan hace regresar a este colorido cuarteto para toda una fantasía que llama la atención de los apasionados por la moda. Los protagonistas de esta serie de la BBC posan en las nuevas imágenes con modelos humanos que llevan la nueva colección cápsula de la firma de lujo.

El creativo sabe muy bien la importancia cultural que tienen los Teletubbies, además de lo que representan emocional y estéticamente. Entonces buscó a hablarle a sus clientes que crecieron junto a estos personajes con estas nuevas creaciones.

Esta pequeña colección está compuesta por pantalones, camisetas y chaquetas estampadas con las fotos de la campaña y no solo eso, también incluye las firmas de cada uno de los protagonistas de este cándido show.

Además de las prendas ya mencionadas, Christian Cowan creó unas botas de caña alta con tacón aguja que tienen el muñeco de Dipsy integrado, en su característico verde lima.

Christian Cowan habla de la colección de los Teletubbies

“Nos complace presentar Christian Cowan x Teletubbies, una colección cápsula exclusiva de estilos clásicos que presentan serigrafías de los propios personas en una campaña de moda inspirada en los noventa”, dice la marca en su portal web.

“Para decidir cuál sería nuestra próxima colaboración, hicimos lluvia de ideas de muchos íconos de la cultura pop, y entonces se nos ocurrió hacer a LOS íconos”, expresó el mismísimo diseñador de modas.

Cowan también mencionó que las fotos están inspiradas en la era dorada de las supermodelos: “Tratamos a Dipsy, Laa-Laa, Po y Tinkey-Winkey como las leyendas que son, fotografiados con un estilo similar al de Avedon , estas prendas cuentan la historia de nuestros cuatro personajes legendarios, que han llegado a conquistar a su público y han autografiado las piezas para sus fans”.