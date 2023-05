Mario Hernández rinde un homenaje a las mamás soñadoras

Todas las mamás sueñan grandes cosas para sus hijos. Desde que ellos nacen, se transforman en cómplices de sus fantasías y hacen todo lo posible porque las puedan realizar, por más disparatadas que suenen.

Así celebra Mario Hernández el Día de las Madres

Muchas veces sacrifican incluso sus propios deseos por ver cumplidos los de esos pequeños seres a quienes trajeron al mundo. O los posponen para permitir que los materialicen, aunque no siempre sean exactamente lo que se imaginaron para ellos.

Pero no solo allanan el terreno para que sus pequeños o grandes retoños puedan ser lo que quieran ser. También los aconsejan, los impulsan, los corrigen e incluso se vuelven su paño de lágrimas cuando las cosas no les salen como esperan. Los ayudan a ponerse de pie para que lo intenten de nuevo, para que no desfallezcan con el primer obstáculo, para que sean persistentes y no pierdan la confianza en sí mismos.

En ese proceso preparan, fortalecen y buscan el viento propicio para que ellos puedan extender sus alas y emprender el vuelo, así esto les arrugue el corazón.

Además de acompañar, alientan e incluso rescatan, llegado el momento; de igual forma, se convierten en modelo a seguir para esos seres que desde que empiezan a tener conciencia de sí mismos las ven como sus heroínas. Quieren seguir sus pasos; imitarlas.

Y es que, más que allá de confidentes y compinches, las mamás moldean con su ejemplo la manera en que sus hijos consiguen lo que ambicionan. Si ven a sus madres cumplir sus sueños, ellos querrán darle alas a los suyos.

Cada anhelo, deseo o proyecto que ellas logran en sus vidas se convierte en el impulso que sus sucesores necesitan para saber que no hay límites a la hora de hacer realidad lo que sueñan.

Mario Hernández rinde homenaje a esa capacidad inspiradora que tienen las mamás para que sus hijos puedan volar alto, tan alto como ellos se lo propongan.

