Nuevo look de Karol G: en ‘Saturday Nigth Live’, sorprendió con su pelo color rosa

Sin duda, una de las mejores artistas de música urbana es Karol G. Gracias a éxitos como Tusa, Bichota, El makinon, Ocean, Ay, Dios mío, Mañana será bonito, TQG, entre otras, la cantante antioqueña ha dejado en alto el nombre del país alrededor del mundo.

La colombiana Karol G reveló sus ganas de dedicarse a otras cosas, lejos de los escenarios. Fotografía por: Instagram: @elhormiguero

Además de triunfar como artista, Karol G también ha sido todo un referente en la industria de la moda. Los diferentes diseños que ha lucido en los eventos musicales más importantes del mundo a lo largo de su carrera, han logrado captar la atención de millones de fanáticos y expertos en la materia.

Karol G en ‘Saturday Nigth Live’

Recientemente, la paisa estuvo como invitada en el programa The Tonight Show Strarring Jimmy Fallon, uno de los programas más importantes. Ahora, se convirtió en tendencia por su presencia en Saturday Nigth Live, uno de los programas de comedia más vistos en Estados Unidos.

En el show que es dirigido por la actriz Ana de Armas, la intérprete de Mañana será bonito sorprendió al lucir una camiseta que llevaba estampada la palabra “Photoshop’ con una señal de prohibido, haciendo referencia a la polémica que se generó por sus fotos en la Revista GQ. Su vestuario no pasó desapercibido entre el público del programa y sus seguidores en redes. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo en sus redes sociales luego que editaran sus fotos para poner en la publicación.

Así es el nuevo ‘look’ de Karol G

Además de sus canciones, la ex de Anuel AA, también se ha caracterizado por sus llamativos looks. Otro de los detalles que no pasó desapercibido en su paso por Saturday Nigth Live, fue su nuevo color de pelo. Después de varios meses, la artista decidió despedirse de su tono rojo para darle la bienvenida a uno rosa.

No es la primera vez que la artista decide usar un color “extravagante”. A los comienzos de su carrera lució un cabello rubio, luego pasó por el inolvidable tono azul turquesa con el que duró varios años y, el año pasado, sorprendió con su pelo rojo. Pero ahora, con este nuevo cambio de look, también ha recibido múltiples elogios por parte de sus fanáticos.

“Ese color de cabello me encanta”, “toda una diosa”, “te queda bello ese color de pelo”, “el azul y el rosa sí son lo tuyo”, “por fin te quitaste ese rojo, ahora te ves más hermosa”, “te luce demasiado”, “una mujer bella y sin filtro”, “mucho mejor que el rojo”, “cada día luces más hermosa”, son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde tiene 61,6 millones de seguidores. ¿Le luce ese nuevo color a Karol G?