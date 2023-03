Paco Rabanne presentó una colección en homenaje al desaparecido diseñador

Julien Dossena, pupilo de uno de los grandes diseñadores del nuevo siglo, Nicolas Ghesquière, este año cumple diez años de estar frente a la dirección creativa de Paco Rabanne y en este tiempo ha logrado llevar la marca fundada en los sesenta a la contemporaneidad, pero sin dejar las bases que tanto la hicieron popular, por eso, era natural que su más reciente colección, Otoño – Invierno 2023/2024 fuera un homenaje al mismísimo diseñador de origen español, que murió el pasado 3 de febrero.

Este nuevo desfile tuvo lugar en el Musée d’Art Moderne, en el segundo día de la Semana de la Moda de París. En cada uno de los asientos cubiertos en piel falsa para los invitados había una nota dedicada a Rabanne, “Gracias por la manera de crear utópicamente creativa que movió las barreras de la realidad”, empezaba diciendo. “Estuviste entre aquellos que cambiaron nuestra visión del mundo”.

La inspiración de la colección

La perspectiva futurista del español todavía no ha sido superada al día de hoy y Dossena aprovechó esto, ¿El resultado? Una colección en parte Rabanne y en parte él mismo, logrando adaptar y evolucionar los códigos de esta marca basada en Francia.

La colección en su mayoría estaba terminada cuando Francisco Rabaneda (nombre real del creador) falleció, entonces él se puso en la tarea de trabajar en algo que se sintiera un tributo espontáneo. “Es volver a las raíces de Paco Rabanne. Se trata de explorar materiales y buscar nuevas posibilidades alrededor de eso. Lo que es el contexto de la marca, por así decirlo”, explica el diseñador.

Los materiales estrella

La idea era idea “todo el cuerpo con todo el material”, explicó a la prensa Julien Dossena antes de empezar el show, “y cómo tú lo aplicas y cómo ves la reacción en el cuerpo”. Esto se ve materializados en outfits con gran textura y sentido táctil, con looks completos de jean, top y correa, todo en alpaca, o estos mismos detalles, pero en lana lúrex, o enterizos de noche con estolas en lana cepillada.

La vanguardia es el ADN de esta casa de modas, los diseños del francés no son para los débiles de espíritu, así como tampoco lo eran los del español, todas estas prendas que pareces extremas tienen un gran sentido de película de ciencia ficción, este universo metálico siempre será recordado, haciendo a Paco Rabanne uno de los grandes ejemplo de la moda del siglo XX, “Él básicamente creó el concepto del nombre de diseñador como lo conocemos ahora. La idea de que los diseñadores pueden ser avant-garde, acompañado de Courrèges y Cardin, él fue el primero en hacer eso”.

Salvador Dalí, amigo de Paco Rabanne

Esta nueva colección también incluyó una colaboración la Fundación Dalí, demostrando la conexión y amistad que tenía, no solo con las artes plásticas, pero específicamente con su compatriota. “Hicieron performances juntos. He visto videos del comienzo en los que siempre he querido trabajar. Tiene sentido porque ellos realmente eran mejores amigos”, dijo el actual director creativo.

En esta colaboración él estampó cinco pinturas del catalán en vestidos, “trabajándolo como si hubiéramos cortado las pinturas y construido los vestidos alrededor de ellas”, explicó. A partir de los trajes también se elaboraron piezas de joyerías inspiradas en Dalí.

La cereza del pastel

Para cerrar el show, Dossena seleccionó cinco vestidos creados originalmente por Rabanne, trajes hechos en lentejuelas metalizadas, largas, en diversas siluetas, ligeras como una pluma, una real carta de admiración para el fundador de la firma.

Se incluyeron piezas de su primera colección, asimismo como el traje que usó la cantante Françoise Hardy en 1968, y el que usó Donyale Luna en las fotos de Richard Avedon en 1967.

Todo esto se vio muy moderno, además, vale aclarar que Julien nunca conoció a Paco, aunque él sabía que estaba siendo observado. “Escuché por un amigo que él estaba observando lo que estamos haciendo y que estaba contento con esto. Eso es todo lo que necesito saber”.