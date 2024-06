Pantalones cargo: así deberías vestirlos como un experto de moda recomienda

Los pantalones cargo, esas prendas holgadas con bolsillos voluminosos, han vuelto a la moda con fuerza. Desde las pasarelas hasta las calles, los vemos en diferentes estilos y colores. Pero, ¿cómo llevarlos para que se vean bien y no parezcan sacados del armario de los 90?

Estos se caracterizan por su diseño amplio y cómodo, con múltiples bolsillos a los lados de las piernas. Su origen se remonta a la ropa militar, donde se utilizaban por su practicidad. Sin embargo, con el tiempo, se han convertido en una prenda versátil que puede llevarse en diferentes ocasiones.

Existen diferentes tipos de pantalones cargo, según su tejido, corte y diseño. Además, las posibilidades de combinarlo son infinitas. Aquí te dejamos algunas ideas para que puedas usarlo como todo un experto en moda.

Estos pantalones te dan la libertad y estilo de la forma más urbana. Fotografía por: Tomado de Redes

Outfit con pantalones cargo

Para un look casual: Combina tus Combina tus pantalones con una camiseta básica, unas zapatillas deportivas y una gorra.

Para un look más arreglado: Lleca tus cargo con una camisa, una chaqueta blazer y unos zapatos de vestir.

Para un look femenino: Combínalos con una blusa, un cinturón fino y unos tacones.

Para un look atrevido: Ponte crop top, una chaqueta de cuero y unas botas moteras.

Ten en cuenta que los accesorios pueden ayudarte a darle un toque personal a tu look. Por ejemplo, puedes utilizar un sombrero, un collar largo, unas pulseras llamativas, un bolso de mano o un cinturón ancho. Todo depende de tus gustos.

Por otro lado, los expertos recomiendan que los pantalones cargo queden holgados, pero no demasiado grandes y que su largo ideal es hasta los tobillos. Asimismo, es mejor no usar muchas prendas llamativas a la vez para no opacar el estilo de este.