Paula Mendoza presenta “The New Point of View”, su nueva línea de gafas

Paula Mendoza, la reconocida diseñadora de joyas, se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva línea de eyewear de lujo.

“The New Point of View”, es una colección que promete cambiar la perspectiva de la moda y el arte en Colombia y ahora está disponible para los amantes de este accesorio y de los diseños trendy.

Paula Mendoza presenta “The New Point of View”

“The New Point of View” es el resultado de un viaje apasionante de un año y medio de diseño y pruebas de calidad, que culminó en una colaboración con la prestigiosa fábrica italiana responsable de las creaciones de Tom Ford y Pucci. “Esta línea no solo representa un logro personal, sino que también marca un hito para la moda colombiana, siendo la primera marca del país que importa gafas de alta gama”, afirma la diseñadora Paula Mendoza.

Con un enfoque en la ergonomía y la inclusividad, estas gafas están diseñadas para adaptarse perfectamente tanto a hombres como a mujeres.

La calidad excepcional de los materiales y los acabados con toques de joyería emblemáticos de Paula Mendoza, las distinguen de cualquier otra oferta en el mercado.

El lanzamiento de “The New Point of View” plantea dos retos emocionantes: el posicionamiento de un producto de alto lujo en Colombia y la respuesta del público a esta nueva aventura.

“Estoy ansiosa por ver cómo el público acoge estas gafas, y dependiendo de su respuesta, consideraré enfrentarme a otros retos relacionados con la introducción de nuevos diseños”, comenta Mendoza.

Esta colección cuenta con grandes distintivos de las marcas de cadena populares en el mercado colombiano, pues la introducción de esta línea es una alternativa de lujo en un mercado colombiano en crecimiento.

“Decidí traer estas gafas a Colombia por una necesidad propia de ofrecer un diseño único y una calidad superior para aquellos que buscan proteger sus ojos y piel con estilo”, explica Paula.

Casa Riegner, una inspiración:

Casas Riegner es una galeria de arte contemporáneo a nivel internacional, que también comercializa arte en Bogotá. Esta galeria se ha encargado de promover artistas colombianos contemporáneos a nivel internacional, y ser inspiración de muchos cuando de arte se trata.

Para la diseñadora, la relación con la galería Casa Riegner ha sido fundamental en este proyecto, y especialmente en la colaboración con la artista visual Luz Lizarazo. La galería ha sido una guía en cuanto a la integración del arte en la experiencia de compra, elevando el discurso y convirtiendo la adquisición de unas gafas en una celebración artística.

Las gafas se presentarán en la tienda junto con piezas de arte que reflejan la visión conjunta de Luz y Paula, transformando las gafas en una extensión de la obra de arte. “Espero que esta nueva aventura abra puertas a más colaboraciones entre la moda y el arte, dos mundos que considero inseparables”, expresa Paula.

Cada par de gafas “The New Point of View” es una obra de arte hecha a mano, con calidad italiana y detalles únicos diseñados para la marca. “Estoy emocionada de compartir esta nueva aventura, que no solo me llena de orgullo por introducir este calibre de eyewear en Colombia, sino también por la colaboración con una artista tan destacada como Luz Lizarazo”, concluye Paula.